會見李強 越南總理：盼提升兩國「同志加兄弟」戰略合作關係

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新華社報導，中國國務院總理李強16日下午在廣西南寧會見在中國出席第二十屆中國－東協博覽會的越南總理范明政。李強表示，雙方要堅持通過對話協商管控分歧，堅定攜手同行，捍衛公平正義。范明政指出，願密切多邊協調配合，把兩國同志加兄弟的全面戰略合作夥伴關係提升到新水準。

李強稱，中越是社會主義友好鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體。在習近平總書記和阮富仲總書記引領下，中越兩黨兩國關係保持良好發展勢頭。中方把對越關係置於周邊外交的優先方向，願同越方一道落實兩黨最高領導人重要共識，加強高層引領，體現相互支持，維護共同戰略利益，推動雙方關係不斷邁上新台階。

李強強調，中方願同越方擴大互利合作，進口更多適銷對路的越南優質產品，探討推動口岸開放升格，加快智慧口岸建設，為兩國貿易往來提供更多便利；加強鐵路聯通、關鍵礦產等領域合作，攜手打造互利共贏、穩定暢通的產業鏈供應鏈體系；擴大青年、教育、醫療、旅遊等領域交流合作，促進兩國人民相知相親。雙方要堅持通過對話協商管控分歧，堅定攜手同行，捍衛公平正義。

范明政表示，越中兩國是同志加兄弟，越中全面戰略合作夥伴關係是越南最早建立、最高水準、最受重視的對外關係。不斷深化越中兩黨兩國關係始終是越南對外關係的客觀要求、頭等優先和戰略選擇。越南發展對外關係不會損害第三方利益。

范明政指出，越方恪守一個中國原則，支持中國發展強大，願落實好兩黨最高領導人達成的重要共識，進一步增進政治互信，加強「兩廊一圈」和「一帶一路」對接，深化農業、經貿、金融、人文等領域合作，妥善管控分歧，密切多邊協調配合，把兩國同志加兄弟的全面戰略合作夥伴關係提升到新水準。越方願做東協同中國合作的排頭兵，推動東協中國關係穩定健康發展。

中國國務院祕書長吳政隆參加會見。