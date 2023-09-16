iPhone 15預購量較i14飆5成 這2色鈦金屬買氣最夯

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iPhone15預購買氣旺！Yahoo奇摩購物中心數據觀察，今年iPhone 15系列新機預購量較前一代iPhone 14預購量增長5成，其中以Pro系列、256G容量最受消費者青睞，「iPhone 15 Pro 256G」、「iPhone 15 Pro Max 256G」搶下平台前兩大熱門機款；討論度高的「藍色鈦金屬色」是新機中最受歡迎的顏色，佔整體預購量約4成。

燦坤周五晚間8點開放iPhone 15系列新機線上預約，上線5分鐘內即秒殺額滿，成功預購結帳者9月22日開賣日保證取新機，同時享有專業門市人員尊榮交機服務，無痛裝置轉移讓每位新機用戶都能完整備份舊機資料，放心轉新機。

據燦坤預購數據統計，首次採用鈦金屬材質打造的頂規旗艦款「iPhone 15 Pro原色鈦金屬」榮新機預購王，其中以容量256GB佔比最多，其次是備受果粉期待的顏色是藍色鈦金屬。iPhone 15及15 Plus系列則是以今年主打的夢幻粉色預購量最高，容量選擇以128GB為首選。

果粉們快把握搶好康時機換新機！Yahoo奇摩購物中心表示，即日起至9月20日止為開放iPhone 15系列新機預購，完成登記就有機會獲得限量Maktar 38W GaN快充充電器，再抽限量beats耳機（市價6990元）。