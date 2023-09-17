為什麼自律那麼痛苦？專家：需要選對方向

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

《愛麗絲夢遊仙境》故事講述的是主角愛麗絲參加一個莊園參加聚會，誤入了仙境。愛麗絲走到一個通往不同方向的路口，她不知道該往哪裡走，於是向小貓求助：

「請你告訴我，想要離開這裡應該走哪條路呢？」

小貓說：「這就要看你想要去哪裡了。」

愛麗絲說：「去哪裡都可以，那都不重要。」

小貓說：「那你喜歡走哪條就走哪條吧，都沒關係。」

試想一下，你像愛麗絲一樣，不知道自己要去哪裡，於是隨便選了一條路走。你不停地走啊走，走得筋疲力盡、口乾舌燥，還覺得自己好努力，一刻也沒有停歇。結果走了一天，發現四周還是那些景色，自己又累又餓，是不是瞬間感到崩潰？並且開始各種懷疑自己、懷疑人生？

為什麼這麼糟糕？因為你沒有方向！沒有方向的自律，本質上都是自虐，除了得到心理安慰和自我感動，其他什麼都沒有，還把自己累得半死。很多人早起的理由只是認為努力上進的人就應該早起，起得晚就是不自律的表現。所以每天起床都很痛苦，就算堅持一年，也看不到自己有任何進步。很多人每天跑步，原因是認為一個自律的人應該要跑步，不跑就是不自律，所以跑得很痛苦，常常無法堅持，還總是糾結小腿是不是因為跑步而變粗了。

這些其實都是因為沒有方向，就像在路上漫無目的地行走一樣，雖然一刻也不肯停歇，不停地在往前走，但沒有方向，除了消耗精力和心力，其他什麼都得不到。

人生最怕的就是沒有方向，自律也是，所以在決定自律之前，請選對方向，方向不對則努力白費，方向對了事半功倍。到底怎麼才能選對方向呢？

1.選擇合適的目標

請記住一句話：「自律只是工具，它是為了幫你達成目標而存在的。沒有目標，自律將毫無意義。」比如說：「我想要減肥。」這是目標，為了達成這個目標，我需要自律。

如果我沒有減肥的需求，就不需要在這件事情上自律，甚至根本不需要注意它。

事實上我真的沒有這個需求，有一次跟朋友們一起吃飯，大家都在聊怎麼節食，怎麼減碳（編注：減少碳水化合物的簡稱），怎麼花錢找專業人員指導，甚至每一道菜端上來，她們立即計算出熱量，再決定吃還是不吃，以及要吃多少。而我不知道每道菜的熱量，也根本不關心，只要是喜歡的菜，我都會嘗一下。那頓飯別人吃得痛並快樂著，我是完全快樂著。朋友們在吃飯上自律，是因為她們想控制體重，這是她們的目標，我沒有這樣的目標，所以我不用在這件事情上消耗心力。但是我有其他的目標，比如說，我在運營帳號時，想要一年內做到吸引10萬名粉絲，那我就需要每天更新內容。為了每天更新內容，我就必須足夠自律，保證自己每天都能寫出一篇文章。

一個人為目標努力的時候，心裡是充滿希望的，同時能看到自己一步步接近目標。

這個過程再苦都感受不到，更多的是喜悅和期待。痛不痛苦這件事，本來就很主觀。而且，一個人有了目標才能看到成果，有了成果，所有的付出都是值得的。

哈佛大學曾經做過一個調查，調查一群智商、學歷、生活環境都差不多的年輕人。

這些人裡有27％完全沒有目標，60％目標模糊，10％有清晰但短期的目標，3％有清晰且長期的目標。25年後，27％完全沒有目標的人窮困潦倒，過得非常不如意，只會整天抱怨；60％目標模糊的人活成了最普通的普通人，平平無奇毫無成績；10％有清晰但短期目標的人成了專業人士，生活過得體面又有意義；3％有清晰且長期目標的人則成了社會精英。

這就是目標的力量，大家的起點差不多，同樣每天都在勤勤懇懇地學習和工作，沒有目標的人最後什麼都沒有得到，有目標的人得到了自己想要的。

「自律」也是一樣的，沒有目標，哪怕過得再自律，最後也只是空有一個自律的人設，不會有任何成績，因為你自己都不知道自己想要什麼。而有目標的人，往往能利用自律得到自己想要的。所以，一定要確定你的目標是什麼。在制定目標時，我們應注意以下幾個問題。

01、制定長期目標和短期目標。比如說，我要成為一位作家，這是長期目標，但這個目標太大了，需要長時間才能完成，甚至久到看不到希望，凡是看不到希望的，就很容易放棄。所以最好再有一些短期目標，比如這個月先學習寫作方法。

02、目標越明確越好。比如說，「努力減肥」這樣就不夠明確，訂定「一個月減5公斤」比較明確。「多讀書」不明確，「一個月讀5本書」就很明確。目標越明確，方向越清晰，也就越知道怎麼去做。

03、目標需要跳一跳才能完成。目標太高搆不到，會失去信心；如果目標太低會沒有挑戰性，沒有挑戰性也就沒有樂趣。在制定目標時，最好是自己跳一跳才能完成的，這樣既不會太輕鬆，也不會難到想放棄。比如說，每天運動30分鐘對你來說很容易，50分鐘會有點累，但咬咬牙也能完成，那就訂定「每天運動50分鐘」。

2.選擇合適的方法

有了目標，還要選擇合適的方法。打個比方，你要從台北去高雄，是坐飛機、乘高鐵還是自駕？通往目標的方法往往不止一種，如果選擇了不適合自己的，就會感到辛苦，也很難堅持下去。

拿我自己來說，早在兩年前，我就一次次地下決心：「一定要堅持健身。」並且每年的年度計畫裡面，我都會把這一項寫進去。

比如我二○二一年的計畫是這樣的。

後面幾項難度比較大的計畫都完成了，只有前面兩項沒完成，書沒有出版是因為我一直沒想清楚該出什麼書，不想隨便湊數。

看起來很容易的健身居然也沒有完成，是因為好多健身方法我都不喜歡，甚至排斥。我嘗試過跳繩和跑步，每次累得氣喘吁吁，心跳加速，雖然勉強能做，但真的感受不到一點樂趣，只要先生不催促我，我就不想去做。也試過打羽毛球，雖然這種運動我挺喜歡的，但每次打完後右臂總特別痠，甚至手發抖。作為一個全職寫作者，我每天都要寫文章，手發抖會影響工作。而且打羽毛球必須兩個人參與，需要場地，還需天氣好，無風無雨才行。基於種種原因，我打了幾次後就放棄了。也想過學瑜伽，每天強迫自己去上課。但發現我的時間上根本不允許，上一個小時課，再加上花費在路上的時間，每天必須耗費至少兩個小時。後來我找到了一個很適合自己的方法，才終於把健身這件事堅持下來，並且堅持得不亦樂乎。我每天早上7點準時起床，鍛煉40分鐘，7點40結束，這40分鐘時間很短，完全不耽誤工作，而且我還利用這40分鐘，一邊跟著直播跳形體操一邊背唐詩，8個月把《唐詩300首》背完了。

形體操很像廣場舞，甚至比廣場舞還要簡單，正因為它不劇烈，體力上完全可以承受。動作雖然簡單，卻可以鍛煉到身體的許多部位。我從一個很害怕健身的人，不知不覺也健身一年了，我知道這不是因為我特別自律，而是因為選對了健身的方法。在通往目標的路上，方法對了，自律就會更輕鬆，也更能堅持。想要選對適合自己的方法，我們可以從以下3個方面去做。

01、選自己喜歡的。興趣是最大的動力，在通往目標的路上，如果哪種方法是你喜歡的，儘量選它。比如說，很多人想跟我學寫作，我都會建議他們寫他們喜歡的文體。

可以寫的文章有很多，觀點、故事、影評、書評、人物稿，直接寫自己喜歡的會更輕鬆，寫得也更開心。

02、符合自身情況的。每個人情況不同，適合的方法也不同。比如讀書，你喜歡沉浸式閱讀，也有大把時間可以一次讀一本；如果你很難讀進去，也沒有大把時間，可以每天讀10頁。就以我健身這件事來說，跳繩、跑步、打羽毛球、瑜伽都不適合我自身情況，即使我想做，也會因為現實原因而不方便做，但跳形體操就符合我自身的情況，所以很容易就做到自律了。

03、得心應手的。每個人的能力不同，同樣的事情，有的人做起來得心應手，有的人做起來痛苦不堪。比如說減肥的方法有很多，包括運動、節食等，哪一種你做起來毫無壓力就選哪一種。很多時候，我們不知道自己的優勢是什麼，但經由行動過程中的感受就能判斷，做起來得心應手的，就是你的優勢。

當然，就算按照以上三點去做，你可能還是無法馬上選對合適的方法。沒關係，我們可以不斷試，我選對健身方法時，就嘗試了好久。有了目標，又有了適合自己的方法，自律將是一件既美好又自然而然的事情，根本不會覺得痛苦。