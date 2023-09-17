第19屆杭州亞運9月23日開幕

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因疫情延宕一年的第19屆杭州亞運將於9月23日登場，為期15天賽程，將舉行游泳、射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球、拳擊等40項賽事，總計吸引來自45個亞洲國家、逾12,400名好手在殿堂上各顯神通，爭奪481面金牌。

亞運全稱為亞洲運動會，是亞洲最大綜合性體育賽事，每四年舉辦一次，其規模與影響力僅次於夏季奧運會。本屆杭州亞運受疫情影響，被迫延後一年，將於23日開幕，10月8日閉幕，比賽天數15天，也是繼1990年北京、2021年廣州亞運後，大陸第三次舉辦亞運。

根據杭州亞運官網，本次賽事將有45個國家與地區、共12,417名運動員參與。根據亞奧理事會最終意見，杭州亞運會將設置40個大項、61個分項、481個小項。40個大項中，29個項目是參照下屆巴黎奧運會設置的奧運項目，11個非奧項目則涵蓋了東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞等亞洲各地區特色體育項目，並新設滑板、霹靂舞、電子競技等新興體育項目。

第三度成為東道主的中國，捍衛主場氣勢強烈，今年代表團總共有1,329名，其中選手886名，包含女運動員437名、男運動員449名，年紀最大的是60歲橋牌選手戴建明，年紀最小的是13歲的滑板小將崔宸曦。

而這886名選手中，還包含曾在奧運奪金的36名選手，如中國羽球一姐陳雨菲、連拿3屆奧運金牌的桌球名將馬龍等。

中華代表團方面，預計將派出521名選手參賽，「舉重女神」郭婞淳、羽球一姐戴資穎，及「鞍馬王子」李智凱都將尋求連霸，而曾在東京奧運奪牌的跆拳道女將羅嘉翎、「柔道男神」楊勇緯等，也是今年台灣代表團的奪牌指標。另值得關注的是，過去台灣代表團已累積99金，誰能率先奪下第100金，各界期待。