Fed將召開利率決策會議 9月料按兵不動

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美國聯準會（Fed）預定9月19～20日召開利率決策會議，路透訪調經濟學家後預測，Fed官員9月例會將維持利率不變，且可能要等到明年第二季之後才可能轉向降息。

據路透9月7～12日調查結果顯示，97位經濟學家裡有94人預估Fed9月將維持利率在5.25％～5.5％區間水位不變，比重超過95％。

但17位經濟學家預測，今年底前至少會升息一次，其中3人預估本月將升息一次。

此外，在87位預估利率動向的經濟學家裡，28人認為首次降息時間點將是明年首季，33人認為是第二季，僅1人認為是今年。

Fed主席鮑爾日前表態，不排除9月會議再次升息，但要是通膨數據回落也可能暫緩升息。

專家表示，Fed貨幣決策很大程度上取決於通膨數據表現。受汽油價格攀升影響，美國8月消費者物價指數（CPI）月增率升至0.6％，改寫2022年6月以來最高，年增率也升至3.7％高於預期，但Fed官員更關注、更能顯示通膨長期走向的核心CPI年增率放緩至4.3％。

傑富瑞銀行歐洲首席金融學家庫瑪（MohitKumar）指出：「即便美國8月整體通膨回升，許多人預期下個月便會恢復降溫趨勢。而這意味著：Fed結束升息循環的腳步應該不會受到影響。」

花旗首席美國經濟學家荷倫霍斯特（AndrewHollenhorst）則表示：「就業緊俏與住房市場對於通膨帶來上行風險，這意味著：如果沒有出現經濟衰退的話，官員可能在2024年前維持利率不變。」