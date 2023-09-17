經濟前景變數多 8月外銷訂單恐大減逾1成

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經濟部將在20日公布8月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，新興應用需求持續擴展，且下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨需求漸次升溫，均可望挹注外銷接單動能，但全球升息效應發酵，俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素，仍會抑制全球貿易成長力道，預估8月外銷訂單金額為470億至490億美元，年減10.2％至13.9％。

今年7月外銷訂單來到477.3億美元，表現優於預期，月增8.0％，但年減仍為雙位數、12％，為連11個月負成長。黃于玲指出，主要是電子產品出現通訊晶片長單與記憶體等電子產品一次性大單，AI浪潮帶動伺服器需求增加，再加上從去年7月開始，外銷訂單結束了28個月的長紅，基期已低，今年下半年訂單的比較基期偏低，但整體來說，預估第三季轉正機率小。

從貨品別觀察，由於終端電子產品需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，導致資訊通信產品、電子產品及光學器材分別年減14.9％、0.4％及4.6％；傳統貨品亦因全球經濟成長放緩，終端產品需求疲弱，廠商投資意願保守，加上國際原物料價格低於上年同月，讓化學品、機械、基本金屬及塑橡膠製品分別年減25.4％、24.6％、19.4％及18.7％。

據外銷訂單受查廠商對8月接單看法，預期接單將較7月增加廠商家數占16.3％，持平者占59.2％，減少者占24.5％，按家數計算的動向指數為45.9；按接單金額計算的動向指數則為51.0，預期8月整體外銷訂單金額將較7月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為52.2、50.6及51.4。