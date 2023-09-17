國產鹿茸多元運用發表會　學習輕鬆養生享受樂活之旅

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秋天氣溫涼爽，最適合與好友、家人旅遊的季節！因應秋天來臨，有限責任中華民國鹿產品運銷合作社（以下簡稱合作社），以「養生保健」與「秋天旅遊」兩大議題，於14日舉辦「秋遊世界好茸易：國產鹿茸多元運用發表會」，邀請腸道保健專家黃丞隆、知名物理治療師陳宗霖，還有人氣氣象主播「王淑麗」擔任主持人分享台灣秋日旅遊獨家景點，並帶民眾認識國產優質鹿茸。

該發表會吸引近70位貴賓參加，不僅讓參加民眾能進一步了解台灣優質國產鹿茸，更能學習旅遊保健知識，活動畫下完美句點。期盼民眾能更加了解國產優質鹿茸，學習輕鬆養生，且享受樂活元氣健康之旅。

有限責任中華民國鹿產品運銷合作社理事主席林成璋表示，鹿茸為傳統營養素已有2000餘年歷史，為藥食同源的最佳養生聖品，亦是適合秋天進補時機的溫補良品。他補充，經由農業部輔導下，台灣鹿茸產業透過科學化製程已陸續開發優質國產鹿茸加工品且逐漸平價化、方便化，更貼近廣大族群的保健訴求。近期合作社開發「鹿隊長益生菌PLUS」，適合民眾出遊攜帶，含有優質益生菌，同時添加鹿茸精華，除了可照顧腸胃還可調整體質。

黃丞隆指出，腸道健康與身體保護力及大腦認知運作息息相關，建議民眾外出旅遊時可適時補充益生菌、蛋白質、膳食纖維、人蔘及鹿茸等相關產品。陳宗霖分析旅遊常見的酸痛及疲勞原因，並現場邀請民眾一同進行毛巾操體驗，學習如何舒緩肌肉酸痛、促進血液循環，讓民眾在旅程中可以玩得開心舒適。

王淑麗則分享過往秋天賞楓、健行等旅遊經驗，以及走訪台灣鄉鎮所挖掘的獨家景點。最後邀請林成璋及台灣養鹿中南區聯誼會前會長張鶴齡，分享國產鹿茸的特點及養鹿人家的甘苦談。