堤維西、矽統等15檔三優生 外資布局押補漲

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15檔外資布局績優股

持續在台股調節部位的外資回頭買超，大盤15日收在最高的16,920點，全周漲幅突破2％之際，卻出現美股三大指數全面收黑、台積電延緩交貨，大型科技股帶頭下挫等變數的干擾。市場專家建議，現階段投資變數多，尤其美聯準會（Fed）最新利率決策確定前，投資布局優先鎖定基本面、籌碼面佳的條件，包含堤維西、矽統、台塑等15檔更擁技術指標的優勢，最有機會突圍而出。

多天連漲的台股15日盤中站上季線，法人分析，後市只要持續守穩季線，波段上漲態勢就可以維持，進一步挑戰萬七大關，若再突破8月8日17,043的高點，回升格局即可確立。投資人如要搶先布局，可鎖定外資連續買進的個股，搭配基本面等條件卡位回漲行情。

具體而言，篩選8月營收年月雙增、外資本周買超前段班、股價高於月均線，且技術指標KD值向上的「外資布局績優股」，包括堤維西、矽統、至上、台塑、力山、聯詠、波若威、台灣大、義隆、啟碁、台化、旭品、佳邦、宏捷科、卜蜂共15檔。外資周買超約2,500～21,000張。

台新投顧副總黃文清指出，觀察這些績優股的族群分布，相當分散平均，含括塑膠、汽車零件、網通、IC設計、記憶體，這些族群特點是今年以來股價較壓抑、或需求在下半年至明年才會大量攀升。

其中部分個股的周KD指標數值大於80，是否過熱也有疑慮。康和證券投資總監廖繼弘認為，KD值大於80才可視為真正「超強股」，周KD剛向上者屬中期轉強股，投資人可視本身的偏好去選擇合適的標的。

堤維西8月營收18.2億元、年增19.26％，改寫單月新高，前八月營收達128.04億元、年增1.27％。堤維西以北美售後市場為主，受惠需求強勁，以及美國前二大汽車保險公司State Farm擴大採用AM廠零件提供換修，撞車零件傳統旺季在第四季到隔年第一季，前景樂觀。

IC設計廠矽統在聯電高層進駐後，市場期待新的營運模式出現，股價也一路上揚，外傳矽統將跨足CoWoS先進製程封裝技術，雖公司否認但外資依舊買單。矽統目前自我定位為消費性電子、工控及車用等觸控晶片設計業者，在聯電集團資源挹注下，市場充滿想像空間。