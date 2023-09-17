美債殖利率飆 近16年高檔

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美國10年公債殖利率走勢

美國聯準會（Fed）即將召開例會，市場對利率前景依舊忐忑不安，推升美債殖利率逼近16年高檔，引發股市賣壓湧現，美股15日以長黑做收，科技股跌勢尤重，那斯達克綜合指數大跌1.6％，標普5百與那斯達克周線苦吞連二跌。分析師表示，全球投資人聚焦美國利率動向，美股短線難脫震盪格局。

美股上周五開低走低，道瓊工業指數收盤大跌近300點或0.83％，收在34,618.24點，幾乎吐光前一日的漲點，標指與那指分別大跌1.22％與1.56％。周線部份，道指小漲0.1％，標指與那指分跌0.2％與0.4％，均為連二黑。

科技類股表現最弱，軟體大廠Adobe儘管財報財測俱佳，但股價大跌4.2％，剛掛牌的安謀蜜月行情短暫，首日飆漲25％後，上周五開高走低收盤重挫逾4％。此外，Meta與輝達股價均大跌超過3％。

不過，傳出罷工利空的汽車類股反而抗跌，通用汽車上漲0.8％，福特汽車僅小跌0.1％，Stellantis更大漲1.9％。

美債殖利率又見上揚，2年期殖利率上漲2個基點至5.037％，10年期殖利率大漲近5個基點，報4.336％，逼近16年高檔。Fed本周召開決策例會，市場預期將按兵不動，將緊盯後續利率動向的相關蛛絲馬跡，盤勢仍將劇烈震盪。

AXS投資公司分析師巴索克（Greg Bassuk）表示，「儘管市場預期Fed本周將維持利率不動，但對於利率前景也不是那麼安心，還有地緣政治動盪不安與其他的干擾因素，這也是為何投資人周五暫時賣股退場觀望的原因。」

值得注意的是，油價短線急漲，布蘭特與紐約原油期貨均站上90美元大關，創10個月新高，投資人不禁擔心通膨又復燃。Baker Boyer投資長康尼森（John Cunnison）指出，「抗通膨之戰可能還未結束」。