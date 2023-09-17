電價解凍？這幾大行業擬補漲15％ 影響880用電戶

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近年來電價調整動態

經濟部預計19日召開年度第二次電價審議會，討論下半年的公用售電業電價費率。經濟部官員強調，在鞏固民生物資的大前提下，電價不調整為主要的討論方向，但考量到公平性，「送審方案擬討論百貨零售業、電影院與大型健身房、大型餐廳、外燴團膳等類別，是否補漲去年7月凍漲的15％調幅」，初步預估有880用電戶數受到影響。

官員指出，工作小組會議舉行時，學者與資方委員們都提到「電價波動影響物價波動」的擔憂，加上近期國際燃料成本、燃煤與燃氣現貨價格持續下降，預測明年還有機會持續緩跌，因此與今年3月時預估比起來，售電成本可望減少1,000億元，加上今年景氣讓用電需求下降、疫後預算撥補500億元，在減緩通膨的考量下，「電價原則上不調整」。

官員進一步說，先前審議會決議、以及在預算會期討論公務預算的增資補貼，都承諾要對凍漲、減半調漲幅度的行業進行檢討，因此確實送進了相關的討論方案，內容主要針對去年7月凍漲的百貨零售業、電影院與大型健身房、大型餐廳、外燴團膳等類別，考量到景氣回溫、內需市況熱絡，為兼顧產業公平性，研擬「取消凍漲」去年7月的15％調幅。

若取消凍漲，預計有544戶百貨零售業、電影院與大型健身房212戶、大型餐廳119戶、外燴團膳5戶，總計880戶將調整。補漲15％後，台電估將增加售電收入16億元。

官員仍強調，為避免讓電價直接影響物價、加深國內通膨，食品業、攤販集中市場在送出的討論案中仍維持凍漲；今年4月「減半調漲電價」的紡織業、金屬業等19個產業，考量製造業仍受全球景氣影響、表現仍疲軟，規劃在討論案中也建議不予調整。