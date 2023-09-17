央行Q3理監事會 利率料連二凍

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緊接美國聯準會（Fed）利決策會議之後，中央銀行21日將舉行第三季理監事會，如無意外，9月將維持政策利率「連二凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率的水位，分別維持在1.875％、2.25％和4.125％。

央行第二季理監事會按下升息「暫停鍵」，為去年3月起連五季升息後，首度暫緩升息，隨著下半年國內經濟前景不明朗，加上通膨預期逐步下滑，央行再升息的必要性大幅下降。市場預估，央行第三季政策方向不變，利率持續按兵不動。

以國內物價走勢來看，今年以來消費者物價指數（CPI）年增率顯著下滑，6月下降至1.75％、7月為1.88％，但8月國際原油價格上漲等影響，8月CPI一舉飆升至2.52％，刷新近七個月以來新高，為今年來第三度突破2％，引發外界關注通膨隱憂是否再起。

主計總處官員對此表示，近期CPI漲幅略高屬於短期因素，預料第四季會緩步往下，國內並無通膨現象。此外，若觀察扣除蔬果及能源的核心CPI，7月為2.73％、8月更降至2.56％，物價仍持續下行。主計處掛保證後續通膨「免驚」，央行自然也沒理由繼續升息。

另有學者指出，政府考量是否升息，還要留意到經濟基本面，升息對經濟影響逐步浮現，且當前景氣燈號仍亮藍燈，若持續升息恐影響景氣復甦，利率只要上調一點，企業每月壓力就增加很多，央行再升息恐會把廠商壓垮，此時刻央行不宜再增加負擔。

另一方面，央行第二季意外宣布加碼房市管制措施，鎖定「特定地區」個人第二戶購屋貸款，限制最高成數上限7成，受規範的特定地區包括六都及新竹縣市。市場認為，央行出手打炒房不手軟，政策發酵還需一段時間，出於金融穩定性考量，央行管制不會急於退場，但也不致於推出新管制措施。