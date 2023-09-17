陸投資半導體不手軟 家登、弘塑等台系設備廠呷補

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明年全球主要半導體設備支出情況

華為新款手機Mate 60 Pro近日引起市場關注，大陸半導體產業自製起飛，台系半導體設備廠也跟著受惠。業者反應，近幾年來自大陸的訂單相當強勁，雖今年半導體產業表現平平，但大陸的設備訂單需求維持高檔，這股半導體設備的強勁需求，包括家登、弘塑、帆宣及辛耘等台系設備廠均可望受惠。

華為新手機被視為中國可能突破美國科技封鎖的成果，近日更傳出，為趕上美國和其他競爭對手，中國將推出新的國家支持投資基金，為半導體產業籌集約3,000億元人民幣（約1.3兆新台幣）的消息，據外媒報導，投資將主要用在晶片製造及供應鏈相關設備，相關細則雖還不明確，但龐大商機已吸引了市場目光。

美國雖持續對中國進行科技封鎖，部分台灣業者感受這一波「去中化」效益，來自中國客戶的訂單不僅未見消退，甚至因擔心美封鎖令擴大而加速採購，以目前在手訂單來看，明後年都可望因中國需求仍讓挹注營運。

家登董事長邱銘乾說，外界多認為中國今年景氣不佳，但今年來需求端拉貨力道持續增強，主要是美國封鎖中國高階半導體設備採購，但目前未被禁令限制的中低階設備，中國廠商積極添購擴產，應非經濟繁榮所帶動的供不應求，而是由國家政策及補貼所推動。邱銘乾認為，後市中國對半導體設備需求仍值得期待。

帆宣總經理林育業也表示，今年來自中國市場的訂單穩定，尤其政策積極投資半導體產業，雖然高階設備受禁令影響，但成熟製程相關設備需求穩定，目前約占營運比重20％水準，以今年來看，雖然半導體產業降溫，但中國市場訂單仍維持相對穩健。

弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務，主要客戶群包括晶圓代工、封測一線大廠。近期先進封裝需求強烈，除了台廠外，市場也傳出，中國半導體廠同樣積極進行設備採購及產能建置，以因應未來半導體發展需求，對於大陸客戶的下單情況，弘塑目前處於持續討論的階段。