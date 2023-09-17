半導體鏈營運 設備廠相對穩健

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年台灣半導體供應鏈整體表現平淡，但半導體相關廠商擴產，都需經仔細的評估和規畫，不太因為短期產業調整而明顯的縮手，較常見是的是將擴產的步調放緩，略為影響設備廠出貨時程，整體而言，今年來台灣半導體設備廠營運，仍是供應鏈中表現相對穩健的一群。

半導體設備大廠帆宣高層表示，設備廠營運相對穩定，主要因為擴產不是說擴就擴，需要詳細的評估、及對客戶未來需求的掌握，擴產前已經過相當多的事前規劃作業，尤其前二年全球半導體設備大缺，客戶若因一時產業降溫而取消訂單，產業回溫時，設備的採購、到貨的時間勢必都將再延後，因此多數廠商擴產計畫不會因產業降溫而喊停。

反應在8月營收上，帆宣累計前八個月營收為361.41億元，仍較去年同期成長16.05％，另外，家登累計今年前八個月營收為32.32億元，也較去年同期成長15.06％。

此外，今年來相當受市場關注的CoWoS相關設備供應鏈廠，8月營收也明顯加溫，包括辛耘、萬潤及鈦昇8月營收也都繳出亮麗表現，其中，辛耘及鈦昇8月營收同步寫下近五個月新高；萬潤8月營收更是寫下單月營收十個月新高，邁入第三季之後，半導體設備廠營收仍出現加溫表現。

設備廠高層指出，以產業特性來說，今年設備廠的出貨，都是前一至二年的訂單，今年來陸續出貨，CoWoS相關設備廠在接獲訂單後，即使以最快速度拚交貨，也要明年初才可望開始交貨，業績貢獻應會落在明年。