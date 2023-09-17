業績護體 半導體ETF續發威

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AI扮演台股新救世主，AI伺服器、散熱、電源供應鏈等概念股輪流發威。法人表示，半導體類股受惠於高效能運算（HPC）、高速傳輸及高頻記憶體三大題材接力放電，加上半導體的驅動IC、DRAM二大次產業，在市場供需調整回復正常後報價調升，股價有機會跟進走揚。

投信法人強調，五大半導體利基族群基本面轉佳，股價開始翻轉，有助於帶動五檔半導體ETF未來績效表現。

台股五檔半導體ETF股價上周表現如同搭噴射機，紛創下近一個月以來新高。比較其績效，新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體今年來雙雙衝破30％，分別為30.73％、30.45％，表現搶眼。

台股15日走高，半導體高價股扮演要角，股王信驊繼續上漲、續攻波段新高；蘋概股譜瑞-KY也小漲，維持千金表現。矽智財（IP）股中的祥碩、愛普同樣上揚。投信法人分析，利基型IC設計股價轉強，主要來部分廠商大啖半導體三高題材「高效能運算、高速傳輸財及高頻寬記體體」，大賺電子新規格升級商機。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，半導體類股在業績題材護體下，激勵相關ETF股價近期再度轉強，明年整體台灣半導體產業可望在庫存調整結束、AI帶動高效能運算、高速傳輸及記憶體需求增加等條件下復甦。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，半導體庫存去化已經告一段落，短期仍待需求回溫，不過由於生成式AI需求大幅成長，也將推升AI伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，有助相關供應鏈的成長，中長期仍有助半導體業復甦，台灣半導體產業受惠程度亦高。