股價修正中 AI股撿便宜機會來了

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台股上周表現亮麗，但AI相關族群仍震盪修正中。投信法人分析，這波修正一方面讓籌碼沉澱、累積再上攻的能量，另一方面更是提供重新檢視基本面機會，投資人可逢低加碼「真正的AI概念股」。

今年來融資餘額上升但離高點仍遠，加上共同基金等長線資金尚未大舉進場，預期資金面有望提供股市後續支撐，目前台股本益比近19倍，不算太便宜，考慮到美升息循環近尾聲，加上AI帶動新一波趨勢，未來十年AI市場規模年複合成長率將達40％，企業增加AI投資，台股仍有價值重估機會，可望進入新多頭格局。

野村e科技基金經理人謝文雄指出，面對近期AI漲多的獲利了結賣壓，資金開始轉往部分具有題材支撐或是低基期的類股，如軍工、航太、內需消費等，預期籌碼面整理乾淨後，長線利多將開始反應，包括聯準會有望暫停升息腳步、景氣燈號由藍轉黃、AI伺服器開始放量等，無論總經或是產業都有利多在等著，對於大盤表現仍看好。

謝文雄還說，從過去台股單月表現來看，9月通常是表現最差的月份，從第四季開始一直持續到年底的耶誕節連假，美國消費旺季來臨有助於連動至台股行情。受惠AI對營收的貢獻，今年第三季部分企業營收獲利已率先好轉，展望明年整體台股企業獲利將重回高速正成長，業績能見度高的公司獲利將率先復甦。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，近期AI股熄火，但具利基型的IC設計族群走強，科技股走向類股輪動的良性循環，表示市場買盤重心仍在科技股。其中，AI產業仍是主要領頭羊，建議短線大幅修正時分批布局或定期定額長線持有。

日盛高科技基金研究團隊強調，電子業庫存去化接近尾聲，半導體供應鏈仍在調整庫存，然可見到產業觸底訊號明顯。IP設計服務仍為IC設計產業裡表現較為突出的族群。矽光子帶動網通、光纖族群起漲，國際半導體指標業者皆陸續展開矽光子及共同封裝光學元件技術布局，最快明年就看到整體市場出現高速成長。

第一金投信指出，生成式AI屬突破式創新科技，如同90年代出現的網際網路和2007年出現的智慧型手機，都曾經帶領科技股走出長波段循環的大行情，多頭循環週期在7年至13年，期間那斯達克指數漲幅則高達300％至650％間。生成式AI自去年11月登場至今尚不到一年，那斯達克指數漲幅22％，AI仍在長波段循環的初升段，長多格局值得期待。