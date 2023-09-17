聯發科等列首波試點對象 AI人才能力認證計畫 上膛

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AI力即國力，台灣產業攻向全球戰場，要先從AI人才培訓起！台灣人工智慧學校16日在「2023台灣人工智慧年會」上宣布，第四季將全力準備AI人才能力認證計畫，2024年啟動首批以企業為對象，並以聯發科、中國醫藥大學附設醫院為優先試點對象，第一波產業包含半導體、電子資通訊業、醫療生技產業之外，資安產業、政府部門則為特別對象，讓AI人才發揮在特定領域應用Al技術解決實際問題的能力。

台灣人工智慧學校（AIA）是六年前由企業界捐助、並獲得中央研究院支持協助，2018年1月在中央研究院長廖俊智院宣布下「正式開學」，首屆校長為中研院院士、哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順16日表示，從第一批產業AI化先鋒部隊的200位老師開始，AIA目前已有2,055家企業參與，累計開班110班、正式結業學員突破一萬名，「台灣如果要翻轉產業，需要10萬名AI人才」，不僅理工領域搶人、人文社會科學也需要，事實上還有很多、很多的空間沒有被滿足，而今年因AI股價大漲、生成式AI應用進入商用市場，更加確定AI在各領域的應用，需要的人才更從研發算法技術，一直擴大到管理、治理法規、行銷、財會等領域。

「AIA實際上只做到點火的工作！」蔡明順表示，火苗出來了，但距離能用於炒菜、煮飯還有一大段路要走，至少是加柴火的重要時點，促成人工智慧進入下一個轉折點，因此準備在第四季執行「AI人才能力認證計畫」，建立選才能力評估標準，提供一個有公信力興統一的評估標準，幫助企業更有效地評估求職者與在職者的技能，在識才、選才、求才、留才上，讓勞資雙方更清楚所需改進的能力。

AIA產學長郭秉宸進一步指出，「AI人才能力認證計畫」構想也有來自海外台商的提議，希望藉由AI人才檢定與認證的推動幫助台商海外招募與辦識，建立台灣在Al領域的專業形象、競爭力與國際通用性，提升台灣在AI領域的競爭力。據悉，已有馬來西亞與AIA研議台、馬AI人才的相互認證，新南向國家的新加坡、泰國均有業者提出需求。