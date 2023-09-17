作帳行情還沒結束 投信連32買 鎖定3族群

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14檔最受投信寵愛的股票

台股15日上演價量俱揚行情，指數上漲逾百點，收16,920點、周漲幅2.08％。此波走勢一有外資認錯回頭的加持，二有投信力挺邁入連32買、9月過了一半加碼415億元，兩大法人提攜下台股表現搶眼，尤其投信有望挑戰歷史第二長買超紀錄的36天，讓季底作帳行情升溫，投信認養比例高的矽創、穎崴、健策等14檔個股，成為短期市場多頭的焦點所在。

大盤也因半導體、金控、傳產龍頭權值股相互輪動而墊高，支撐台股漲勢延續，上周大盤自周二起連漲四天，周線上漲344.9點、漲幅2.08％。法人表示，後市只要持續守穩季線，盤勢將維持波段上漲態勢，挑戰萬七點大關，目前盤面類股呈現良性輪動、有利短多操作，可關注籌碼面維持多方架構的個股。

統計9月至今的三大法人操作情況，外資調節249億元、自營商調節440億元，自營商避險賣的比外資還狠，半個月合計就賣超689億，唯獨投信力挺台股，9月已買超415億元，再加上投信8月加碼的562億元，使得季底作帳行情持續拉抬機率相當大。

彙整投資專家的意見，篩選投信認養比例高、至少持股10％以上，且投信近來站在買超的個股，計有矽創、穎崴、健策、世芯-KY、雙鴻、可成、宏碁、台燿、瑞昱、智易、力成、力旺、啟碁、健鼎等14檔。

台新投顧副總經理黃文清表示，理論上，季底向來是投信積極作帳的時機，因此投信持股比例高的個股，籌碼面支撐其向上拉抬，相關個股從族群來看，主要為AI、網通和散熱三大領域。

值得注意的是，上述個股多搭上AI概念題材，或今年來股價基期較低的IC設計、網通類股，受惠下半年至明年市場需求有機會轉強，落後補漲機率大，投信也持續買超搶先布局。

聯邦投信投資長吳裕良指出，投信持有股在價格上較占優勢，季底作帳行情還有半個月時間，股價看漲機率大，投信持續加碼代表籌碼面偏多。

市場上對投信持股高於10％的個股，多少會提防出現獲利了結的情況，但就趨勢而言，投信持股高的標的仍以正面看待，視其為多頭訊號的象徵。