旺季到 百貨零售穿金戴銀

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百貨零售類股營收概況

百貨零售業「金九銀十」旺季來臨。由於今年中秋落在9月底，整個月都是送禮旺季，帶動百貨、超商超市量販等通路禮盒銷售走揚，緊接著10月起周年慶登場，換季化妝品、服飾採購熱潮接力上陣，有望挹注9月～10月營收向上。包括遠百、統一超、滿心、寶雅等企業因題材發酵，股價盤整後已逐步往上增溫。

遠百受惠疫後人潮湧入實體商場，加上餐飲消費大復甦，帶動提袋率與客單價翻揚，上半年合併稅後純益15.12億元，EPS1.07元，創近年新高。展望下半年，遠百表示，進入中秋送禮換季，以及陸續登場的周年慶、耶誕、新年檔期，業績頗受期待，加上下半年消費信心指數、出口值與金價向下等因素，均有助消費穩定向上，遠百全年營收獲利有機會持續攀升，累計前八月合併營收年增6.41％。

遠百除個體遠東百貨前8月仍雙位數成長，轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販等商場，也在中秋送禮與改裝效應帶動下，前8月呈雙位數成長，法人預估，第三季總體合併營收往上，獲利增長可期。

統一超8月合併營收同樣呈現成長，原因包括台灣7-ELEVEN持續穩健展店，父親節、七夕情人節等節慶節令商機，以及鮮食、咖啡、包裝零食與麵食需求量大增等，帶動相關類別業績成長1～3成，且持續藉由線上線下管道推動創造多元銷售機會，加上9月中秋送禮旺季加上連假帶動，有望再衝一波。

寶雅8月營收達19.34億元，月減3％、年增9.59％。暑假旺季過後，在中秋送禮與美妝換季新品銷售帶動下，有望帶動整體消費增長1成以上。