EMO展 台廠接單上看9億美元

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全球最大規模的歐洲國際工具機（EMO）展，18日將在德國漢諾威登場。台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，工具機業對EMO展寄予厚望，現場接單如果表現不錯，景氣可望提前至明年第一季好轉。

機械公會樂觀預估，6天展期現場及後續洽談訂單，有機會創造9億美元商機，明年第一季的業績好壞就看這一注。

美國利率持續維持在高檔，以及俄烏戰爭引發的全球通膨，墊高企業經營成本，並影響投資意願，工具機在內的機械業接單普遍呈現下滑。台灣工具機前八月出口值17.49億美元，年減12.2％。在全球工具機出口排名第五，年出口值約30億美元。雖歐洲市場買氣尚未好轉，EMO展向來是全球規模最大工具機展專業展，疫後可吸引全球買主參觀及採購設備，有助於業者搶攻歐洲及全球市場訂單，吸引業者摩拳擦掌，躍躍欲試。

機械公會指出，根據主辦單位發布資料顯示，今年全球超過42個國家、1,964家廠商報名參展。台灣計有友嘉集團、台中精機、永進、上銀集團、東台集團、程泰集團、三鋒及高明等144家廠商參展，本次展覽規模排名第四大，僅次於地主國德國、中國大陸、義大利，在非歐洲國家位居第二。

機械公會表示，全球景氣不佳，機械設備採購訂單競爭激烈，今年以來，新台幣比日圓及韓元等競爭對手國貨幣更強勢，台灣機械設備在出口競爭上，面臨更大的挑戰，公會原本預期全球市場上半年逐漸回溫，下半年需求轉為強勁，至今仍受歐美持續升息影響，全球經濟發展與市場消費，處於觀望狀態。

不過，因聯準會有望停止升息，加上受惠電動車、風力等能源轉型需求，有利於台灣工具機設備的出口。

魏燦文雖因故未參加這趟歐洲行，但仍強調機械設備8月出口衰退幅度縮減，是一個好現象，原本期望第四季景氣好轉，目前看來機會不大，他對這次EMO寄予厚望，參展廠商若現場接單佳，景氣有機會明年第一季好轉。

東台集團董事長嚴瑞雄指出，依日本研究機構調查，全球工具機產業景氣在2019年達到高峰，通常景氣上升21個月，景氣下滑時間約25個月，推估這波工具機不景氣谷底落在明年3月底。