尋找中國經濟逆風的避風港

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近日中國官方公布的經濟數據顯示，拉動中國經濟成長的「三駕馬車」全都熄火：內需疲軟、投資乏力、進出口下降。在消費方面，官方GDP數據中，消費成為主要拖累因素。作為家庭消費的主要指標-7月份社會消費品零售額年增2.5％，較6月的年增率3.1％再走低，並創今年以來增幅新低。受去年疫情封控的低基數影響，累計1至7月份社會消費品零售總額年增僅7.3％。

在投資方面，1至7月份，全國固定資產投資年增3.4％，較1至6月的年增率3.8％低，今年以來的累計投資增幅持續下滑。其中，民間固定資產投資年減0.5％，降幅較1至6月的0.2％擴大。進出口數據方面，以美元計價，今年6月中國出口貿易額下降12.4％，創下三年來最大跌幅，進口年減6.8％，進出口雙雙下降。今年上半年，出口年減3.2％，進口下降6.7％。

去年12月初，中國取消嚴格的防疫清零政策。當初經濟學家和華爾街投行預期，這將帶來中國經濟的強勁復甦，並進一步刺激全球經濟增長。但今年已經過去一半，這種預期的景象並未實現，相反，中國經濟陷入困境。除內需疲軟、投資乏力以及進出口下降等三大因素造成的困局外，青年失業率創下了新高，同時地方政府債務居高不下，使得經濟陷入所謂的「死亡螺旋」。

過去的三年中，中國實行清零政策，這導致服務業的低迷和房市持續下滑；加上對科技、補教等多個產業進行的監管壓制，相關行業紛紛大規模裁員，從而減少就業機會。與此同時，中國的大學畢業生人數急劇增加，這使得16至24歲青年的失業率飆升至創紀錄的20.8％，是全國整體失業率的4倍之多。

地方政府的高債務問題也是中國政府目前面臨的一大挑戰，過去土地銷售收入一直是地方政府的主要財政來源；然而，為防範開發商的債務風險，中國政府在2021年實施對開發商的監管打壓，導致房地產市場硬著陸，引爆房地產泡沫；過去兩年的房地產危機導致地方政府的土地銷售收入急劇下降。

與此同時，清零政策使得地方政府的支出大幅增加，這種財政困境使得地方政府面臨巨大的挑戰；過去地方政府通常透過地方政府融資平台（LGFV）的融資來填補預算缺口，這些LGFV債務不會顯示在資產負債表上，形成地方政府隱性債務。據國際貨幣基金組織（IMF）的預估，截至2022年底，中國LGFV債務規模已達66兆人民幣。

雖然最近中國人民銀行宣布降低政策利率，以應對經濟下行風險，然而，更關鍵的是民眾和企業的信心。只要目前國進民退和監管打壓的政策方向不變，民眾恢復信心或企業投資的前景將難以樂觀。

中國目前在全球PC、手機、汽車和原物料等不同終端需求市場上占有的份額分別為16％、25％、32％和52％，中國經濟面臨逆風時，相關產品的需求很可能會受到影響。建議投資者在選擇產業時，應避免過大地曝險於中國經濟的行業，如原物料（包括塑化、鋼鐵、水泥）、工業自動化、汽車零組件以及安卓手機等。

對於積極型投資者而言，可以在中國經濟面臨逆風時，逢低增持那些對中國經濟風險有一定免疫性的次族群產業。這些產業包括人工智能（AI）、航太／軍工、綠能、網路通信以及國內餐飲等，這些領域相對具有韌性，可能在中國經濟逆風的情況下表現較為穩定。