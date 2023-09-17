全球貿易回暖 馬士基：明年反彈

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丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）執行長柯文勝（Vincent Clerc）受訪時指出，全球貿易浮現回暖跡象，但有別於今年是靠庫存調整，明年反彈主要由歐美消費需求升溫帶動。

今年元旦才接掌馬士基的柯文勝，上周接受美國財經媒體CNBC專訪指出：「除非出現任何負面意外，我們期盼進入2024年後，需求能緩步回溫，這與我們過去幾年所知的榮景不同，但可以肯定的是，需求主要來自消費面，和庫存調整的關係沒那麼大。」

柯文勝表示，歐美消費者是這波貿易需求回暖的主要推手，歐美市場持續展現「令人驚豔的回溫動能」。鑑於倉庫堆滿滯銷貨品，消費者信心低迷，供應鏈也陷入瓶頸，馬士基去年對航運需求疲軟示警。

柯文勝指出，即便經濟情勢艱困嚴峻，新興市場仍展現韌性，尤其是印度、拉丁美洲和非洲。

北美地區與其他主要經濟體，因俄烏戰爭、中美對峙等宏觀經濟因素而步履蹣跚，但北美明年可望破繭而出有強勁表現。柯文勝表示：「當情勢開始正常化，問題也迎刃而解，我們將看到需求反彈。新興市場與北美，是我們認為最具回溫潛力的地方。」

但國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃 （Kristalina Georgieva）沒那麼樂觀，她本月10日在新德里G20峰會場邊接受CNBC訪問時說，提振全球貿易和經濟成長之路未必平順，照目前所見甚至令人非常不安。

她說：「我們的世界零碎化，全球貿易擴張速度第一次比全球經濟成長還慢，全球貿易增幅2％，經濟成長率有3％。」

喬治艾娃指出，若是希望貿易再度扮演經濟成長引擎，需要搭起橋樑及創造機會。她指的是串起印度、中東和歐洲國家的陸海經濟走廊。