電池價降 電動車全球占比衝2/3

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一份最新研究報告顯示，拜電池成本下滑所賜，明年歐洲電動車的價格就會與燃油車拉平，美國市場則要等到2026年。到了2030年，全球賣出的汽車中三分之二是電動車（EV）。

非營利組織洛磯山研究中心（Rocky Mountain Institute，RMI）14日發布的報告預測，到2030年時電池成本會砍半，從2022年的每千瓦小時（kWh）151美元，降到60美元和90美元間。

到2030年，電動車價格將首見與燃油車一樣便宜。電動車電池成本昂貴，占電動車售價40％左右，也是目前為止一般消費者買不起的原因。

RMI資深主管邦德（Kingsmill Bond）指出，汽車製造商投資開發新電池化學品、材料、提升電動車效能的軟體，電池和電動車價格逐步下降。RMI分析師表示，隨著歐洲及中國電動車急速成長，到2030年EV銷量增加至少6倍，全球市占達62％到86％。

今年7月歐盟電動車銷售量，相較去年同期躍增近61％，占全球汽車銷量13.6％。

根據汽車顧問公司Cox Automotive的數據，美國第二季賣出近30萬輛電動車，年增48.4％創下單季新高紀錄。特斯拉依舊是美國EV霸主，Q2銷量逾17.5萬輛居全美第一。

歐盟預計從2035年起，禁售全新燃油車。美國聯邦政府雖尚未訂出禁售燃油車時間表，加州和紐約州已有規範，2035年只賣零排放車款。

RMI研究指出，汽車的石油需求在2019年觸頂，2030年後每年的日需求量，將平均減少至少100萬桶。

英國艾希特大學的「能源創新和系統轉型經濟學」（EEIST）計畫最近公布的研究也預測，電動車銷量將節節成長。