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利率、通膨雙面夾擊 橋水鱷王：抱現金不碰債券

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有「鱷王」之稱的全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人戴利歐（Ray Dalio）表示，利率走升和通膨的隱憂加劇下，他寧可現在滿手現金也不去買債券。

戴立歐日前出席新加坡舉行的米爾肯研究院亞洲峰會（Milken Institute Asia Summit），被問到在當前投資環境下如何部署資金，他說「你知道的，我不想有債務，也就是債券之類的東西。目前而言，我暫時認為持有現金不錯。」被問及如何因應全球債務攀升的問題，戴利歐指出，當債務占國內生產毛額（GDP）相當大比重時，「情況會加劇和加速惡化，因為一方面要將利率維持在吸引債權人持有的水準，另一方面利率又不能高到損及債務人的利益。」

戴利歐提醒，投資人若看到實質利率不夠高，就會拋售債券。他說，「供需失衡不光是新債發行量問題，還有就是你是否選擇賣掉債券？」鑑於債券殖利率與價格的反向關係，債券價格跌，殖利率就走升。如此一來借貸成本增加推升通膨，增添央行升息壓力。

戴利歐解釋說，一旦利率上揚，央行將面臨抉擇：是要讓利率繼續走高，承擔經濟衰退的後果，還是印鈔及買債釀成通膨？由此看來，他個人認為長期債券不是理想的投資標的。

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