羅旺：把自駕關鍵技術掌握在自家手裡

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富豪汽車執行長羅旺小檔案

瑞典富豪汽車（Volvo Cars）跟美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）合作，採用後者在北美的「超級充電站」（Supercharger）網絡，但卻堅持研發自家的自動駕駛技術，執行長羅旺（Jim Rowan）強調，公司希望親自掌握這項技術。

富豪6月宣布已跟特斯拉簽下協議，其電動車將可在美國、墨西哥和加拿大等地區，使用特斯拉多達1.2萬個超級充電站。

就在外界揣測，富豪會進一步加強與特斯拉合作之際，羅旺表示其公司沒有計劃在未來使用特斯拉的自動駕駛技術，並將把焦點放在研發自家自駕系統。他表示，公司已做出這個決定，希望採用自家的技術組合來開發自駕系統，藉此能做好內部控管。

羅旺強調：「我們所做的選擇，是想要完全控制自己的ADAS（先進駕駛輔助系統）一直到完全AD（自動駕駛）軟體。」他表示，基於這個原因，富豪將會繼續編寫AD軟體，不斷投資與研發其自駕系統。其實之前已有跡象顯示，富豪這套策略已在逐漸形成中。富豪去年宣布其已經完全擁有業務專注在AD系統的軟體開發公司Zenseact。

雖然富豪第二季息稅前獲利（EBIT）從去年同期的108億瑞典克朗，腰斬至50億克朗，但其電動車銷售表現卻持續強勁。

富豪第二季各款純電動車的銷售量年增178％，占其整體車輛銷售量比率達16％。

富豪的長期電氣化策略中心，是要達成其到2030年時所賣出每一輛車全都是純電動車的目標。這表示富豪要完全淘汰使用傳統內燃引擎的汽車，甚至包含油電混合車。因為油電車也配置內燃引擎做為動力來源之一。

要達成這個目標，富豪所面對的重大挑戰是供應鏈問題。

汽車產業在過去幾年就飽受供應鏈和原物料成本等相關問題困擾，而這兩大問題都是影響電動車生產的關鍵因素。但隨著狀況持續好轉，已減輕富豪要達成其目標的許多壓力。 羅旺表示：「去年我們看到鋰價飆漲的態勢頗令人側目，但現在已從其價格頂峰大幅拉回。」 他強調之前鋰價每公斤從大約10美元飆升至約110美元，但現在鋰價已經下跌至兩位數附近，大約每公斤在30美元到40美元之間。他指出：「我們開始看到鋰價在正常化，而且我認為鋰價在今年內將繼續下跌。」

此外，羅旺還形容去年半導體的供應始終「不讓人滿意」，但今年來情況已好太多了。 供應鏈和原料價格等兩大因素持續好轉，已反映在富豪的汽車產量上。他說其公司第二季產量，較去年同期增加逾50％。羅旺強調去年公司生產狀況，也受到因新冠疫情而實施封城的措施影響。 他說：「如果你還記得的話，上海曾經被封城將近60天。我們有大量供應商在上海而大受影響。」

但他指出，目前看到生產情況已快速地回升。這跟富豪在5月初為進一步撙節成本而宣布在瑞典裁撤1,300個白領工作職位，並警告未來還有全球性縮減成本措施的情況相較，顯示其削減成本的各項措施已發揮效果。羅旺當時指出經濟逆風、原料價格走高和市場競爭變更激型，會對汽車業帶來持續性挑戰。