提振大陸經濟 IMF開藥方

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主要機構對大陸GDP增長最新預測

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）發表的最新談話說，IMF將敦促中國提振疲軟的國內消費、解決陷入困境的房地產業，並控制地方政府債務。她指出，這些問題正在拖累中國和全球經濟增長。

路透報導，喬治艾娃指出，IMF將強烈敦促中國政府轉變經濟增長模式，而非像過去一樣，高度依賴基礎設施投資和房地產投資。IMF建議，中國應利用政策空間，將增長模式轉向促進國內消費，因為依靠擴大舉債、投入更多資金到基礎設施建設的傳統增長模式，在目前的環境下是不會有成效的。

喬治艾娃指出，中國人口老齡化和生產力下降，「抑制」了經濟增長率。此外，美國和歐洲的企業正逐漸將中國的供應鏈移出。IMF預測，如果中國不進行結構性改革，中期經濟增速可能會低於4％。她說，今年中國對全球經濟增長貢獻率將達三分之一左右，因此中國的增長率不僅對亞洲至關重要，對世界其他地區也很重要。

她又說，中國房地產行業問題也導致消費者控制支出。對中國來說，最重要的是「保交樓」、避免出現爛尾樓，而非救助陷入困境的開發商，如此方能解決消費者對房地產行業的信心問題。

針對部分美國企業認為中國不適合投資的評論，喬治艾娃說，確實有一些資金從中國外流，IMF需要仔細監測這種趨勢的變化。她說，數位經濟和綠色技術等領域，對投資者仍有吸引力。她指稱，重要的是要確保中國大力推動發展電動汽車的同時，不會以補貼方式造成不公平競爭。

IMF在7月公布的報告指出，預估中國2023年及2024年經濟增長率分別為5.2％和4.5％。但警告稱考慮到房地產業萎縮，最終數據可能會更低。喬治艾娃說，IMF給予中方的經濟政策建議，將會透過「第四條款」（Article IV）審查，傳達給中國當局。

據IMF在2月份公布的第四條款報告中，已建議中方需開展結構性改革，為房企的市場化重組和恢復購房者的信心做好準備，以助力房市平穩。報告還強調，結構性改革是提高生產的關鍵，尤其需要確保民營企業和國有企業之間能公平競爭，消除地方保護主義等。