華為新機 明年出貨上看4,000萬台

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郭明錤對華為手機最新預測

華為新手機受全球關注，天風國際證券分析師郭明錤表示，華為已經上調Mate 60 Pro下半年出貨預估20％至約600萬支，並稱2024年華為對於高階手機零組件的採購量為3,000萬～4,000萬支。

郭明錤日前在網路社群上撰文指出，Mate 60 Pro因需求優於預期，當前華為已將下半年的出貨預估調升2成至約600萬支。華為預計會在明年推出新款的高階P系列與Mate系列手機，預計期間零組件採購量為3,000萬～4,000萬支。

華為今年在新品發表會之前，搶先開賣Mate 60 Pro等新機，閃電戰在市場投下震撼彈，外界熱議新機晶片技術含量如何，是否代表華為與中國科技實力已突圍美國封鎖。

華為副董事長徐直軍15日在2023世界計算大會上闡述華為戰略規畫。徐直軍表示，美國遏制是長期的且涉及各方面，已有600多個中國實體被列入黑名單，中企不能抱有幻想，應正視差距並打造可持續發展的運算產業生態。

徐直軍提出華為眼裡的運算產業發展路徑，包括大規模使用以拉動進步、運算晶片要構築在實際可獲得的晶片製造製程基礎上、堅定不移走自主化與可持續發展之路、算力基礎設施要構築在可持續獲得的晶片與生態上。

徐直軍指出，中國製的晶片與伺服器與國外有落差，但不去使用就無法消除差距。反之大規模使用，可能拉動中國產業進步。徐直軍表示，中國要守住現有的晶片製造技術，確保製程可持續。晶片外的另一個重點是生態，目前有X86、華為鵬騰、開源的RISC-V三種生態同時發展，看未來誰能脫穎而出。

同時，台廠華通有望受益於華為新機，郭明錤表示，華通主板占Mate 60 Pro出貨比重高達50％～60％，也將是明年華為P與Mate系列最大主板供應商，預計來自華為高階手機的貢獻明年成長150％～200％。