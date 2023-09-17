i15熱銷 蘋果陸官網短暫癱瘓

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蘋果新機iPhone 15系列15日晚間正式在大陸開啟預售，儘管有華為新機同場競爭，但無減當地果粉熱情，電商天貓首批產品一分鐘就售罄、半小時補了9次貨，蘋果大陸官網更是短暫崩潰癱瘓。

界面新聞報導，iPhone 15系列15日晚間8點開啟預售，將在22日正式發售出貨。預售開啟後果粉大舉攻入線上通路，蘋果大陸官網一度癱瘓，顯示無法連接到Apple Store或暫時無法訪問Apple Store，長達約10分鐘時間後才能重新整理進入。

當地民眾亦無畏價格，搶購較高規格的Pro系列。天貓Apple Store官方旗艦店也表示，首批iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max在一分鐘內就售罄。天貓相關負責人表示，半小時內補貨9次，還在持續補貨中。最高規格的iPhone 15 Pro Max銷售最快，IPhone 15 Pro銷量也非常高。報導表示，目前天貓旗艦店仍可下單購買iPhone 15系列，但出貨時間有所延遲，當中Pro版本顯示付款後60天內發貨，京東官方自營店顯示，暫時不可購買。蘋果大陸官網則顯示，iPhone 15 Pro Max下單後預計送達時間為10日24日～31日。

美團、抖音、拼多多、餓了麼、盒馬等諸多平台都參與新iPhone預售。美團外賣數據顯示，平台上iPhone 15系列預售前30分鐘銷售額突破人民幣2億元。瑞銀證券日前報告指出，大陸經濟壓力與華為手機將影響蘋果新機表現，將iPhone 15系列新機出貨量從8,000萬～9,000萬支下調至7,800萬支。