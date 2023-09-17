金磚五國擴編 新興市場活力再現？

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金磚11國占世界貿易比率

8月底在南非舉行的金磚峰會，拍板明年元旦起金磚五國（BRICS）將變成11國，新增阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等其他六國，希望推動主要新興市場國家在全球有更大的影響力。

BRICS這個縮寫最初用來描述五個突出的新興市場國家，即巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，他們有望在2050年主宰全球經濟。如今，BRICS代表一個有組織的團體，旨在進一步促進成員之間的經濟合作，提升他們的經濟和政治地位。這個團體正在不斷壯大，同時也變得更加多元化，藉由合作進而實現各別成員國目標的企圖心也越來越強。

傳統的思維可能會認為，成員國之間的共同立場有限，但聯博認為，忽視該組織長期成長趨勢下帶來的潛在國際權力平衡改變，可能是有風險的。

目前為止，金磚國家與成熟國家之間的經濟收斂（economic convergence）雖令人失望，不過，在過去20年中，隨著中國令人印象深刻的經濟擴張，國際話語權似乎已逐漸發生轉變，並帶動了新興市場國家間的貿易往來。近年來，中國的經濟成長動能雖然有所減弱，但由於其規模龐大，其強大的經濟和軍事實力仍不容小覷。

金磚成員已經涵蓋了多個大陸和區域組織，包括聯合國、G20和世界貿易組織，而這個新的11國集團長期若發展出高度的經濟和貿易實力整合，將形成與已開發國家相抗衡的力量。

金磚五國目前約占世界出口的20％，其中中國占15％。擴大後的BRICS將會使比例增加到接近25％（如圖），與歐元區相當。對其他金磚成員國來說，與中國貿易可能是一項關鍵好處，如果還能藉由優惠貿易協定或共同貨幣等方式，讓貿易更無縫進行，更是利多。

金磚11國發展共同貨幣的雄心勃勃目標，似乎不太可能在短期實現。然而，在最近的峰會上，金磚國家的財政部長和央行行長同意考慮以當地貨幣支付的議題，以及如何促進全球金融交易有更大的穩定性、可靠性和公平性。目前看來，巴西、中國和俄羅斯支持尋找傳統金融架構的替代方案，也就是不再以美元為基礎支付貿易款項。

在過去的十年中，中國的一帶一路倡議擴大了其在全球事務中的影響力。但隨著中國經濟放緩，全球金融環境變得更加具有挑戰性，也對新興市場表現帶來壓力。聯博預期，中國經濟在觸底前可能會進一步惡化，儘管中國政府努力刺激消費，但內需依然低迷，而出口下降、家庭和企業信心疲弱、房地產低迷與地緣政治等因素持續干擾經濟。

在此背景下，金磚成員國的擴大，可能會是中期重新激發新興市場活力的另一途徑。不過短期內，新的金磚11國集團還不至於打開新興市場的大幅成長機會，反而是各國在獲得更多權力以及國際代表性之下，能進一步改善新興市場的前景，只是這個旅程可能漫長且充滿挑戰。