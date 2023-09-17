產品爆雷 中融信託遭託管

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中植集團旗下的中融信託，自8月中旬已傳出多檔信託產品爆雷，相隔一個多月終於在9月15日晚間公告承認，該公司陷入財務困境，已聘請建信信託、中信信託進行託管。陸媒統計，目前中融信託爆雷產品金額近人民幣（下同）6億元，後續風暴恐將繼續擴大。

第一財經報導，中融信託15日公告，受內外部多重因素影響，坦承部分信託產品無法按期兌付，這也是中融信託首次公開回應旗下產品逾期情況。公告還稱，為提升公司經營管理效能，與建信信託、中信信託簽訂了「委託管理服務協議」，聘請上述兩家公司為經營管理提供專業服務。委託期限從公告日至2024年9月14日，雙方協商一致可提前結束或延期。

一般來說，大陸若出現債務型產品無法兌付，便會委託管理服務，以協助處理相關事宜。從中融信託產品爆雷至今已有一個半月時間，截至9月15日，至少已有14家上市公司披露購買了中融信託產品，包含部分未到期產品，合計金額近8億元。其中，多達11家公司「踩雷」，逾期的中融信託產品的未兌付本金約5.8億元，產品期限為3個月至24個月不等，投資收益均未收回。

雪上加霜的是，中融信託大股東、已在深交所停牌多日的經緯紡機，在9月15日中融信託公告不久，經緯紡機正式向深交所遞交了退市申請書。經緯紡機曾表示「在深耕紡機實業的同時，通過控股中融信託加強抵禦單一業務風險」，如今卻反受信託業務爆雷拖累，成為第一個倒下的受害苦主。

還有部分上市公司情況也不樂觀。在上交所上市的電子企業微光股份公告，目前已經爆雷的中融信託產品多達三種，合計總額高達3.3億元，此外還持有部分未到期的中融信託產品，預估爆雷金額還可能攀升。