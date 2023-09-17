涉洩漏兒童數據 TikTok遭歐盟重罰3.45億歐元

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大陸字節跳動旗下的短影音分享平台TikTok，因違反歐盟隱私法規中、關於保障兒童個人資訊的條款，歐盟轄下的數據隱私監管機構經過兩年調查，於當地時間15日公布最終結果，TikTok遭判處3.45億歐元的天價罰款。

綜合外媒報導，愛爾蘭數據保護委員會（DPC）負責監督歐盟通用資料保護規則（GDPR）的落實。DPC指出，對TikTok的調查從兩年前開始，同時還給予TikTok三個月時間，讓其調整不合規定之處。調查結果顯示，TikTok在2020年7月31日至2020年12月31日期間，多次違反相關規定。

這是TikTok首度遭DPC判罰。TikTok發言人回應稱，不認同DPC的決定，並指稱DPC兩年前開始調查前，該公司已做出調整，洩漏兒童隱私的情況不復存在。

DPC除了開出天價罰單，目前還在調查TikTok是否有向中國政府部門提供用戶資料。外媒報導，歐盟近期生效的「數位服務法案」針對跨國科技巨頭的服務內容嚴加規範，被歐美「重點監管」的字節跳動早在2020年就開始擴大海外數據中心布局，以符合當地法規。

TikTok在本月6日才宣布啟用位於愛爾蘭首都都柏林的新數據中心，並允許一家歐洲數據安全公司可審查所有數據內容，以因應歐盟對TikTok用戶數據安全性的疑慮。

此外，TikTok未來還計畫在愛爾蘭和挪威再建造兩座數據中心，將歐洲地區約1.5億用戶資料轉移到新的數據中心。由於目前歐洲已有英國政府、歐盟議會、歐盟執委會和歐盟高峰會等單位正式禁用TikTok，因此該公司需要加快相關措施，避免相關禁令進一步擴大。