多還本金 房貸壽險這樣選

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房貸壽險平準型VS遞減型

房貸壽險提供給有房屋貸款的民眾所購買的專屬壽險商品，主要是當家中經濟主要負擔者發生意外時，家庭成員不會頓失所依、沒辦法繼續繳房貸，甚至導致沒有居所。不過，現在是房貸高利率時代，不少民眾想提前償還本金，減少利息支出，如果這時候再保房貸壽險，是不是不划算呢？

合庫人壽指出，「房貸壽險」顧名思義就是以房貸為連結的壽險，當民眾申請房貸時可以投保。通常以主要繳納房貸者為被保險人，當被保險人在保障期間內發生身故時，就可以獲得相關保險給付來支付房貸，避免當家庭失去房貸支柱時，房子可能因為繳不出貸款而遭到法拍的困境。

所以「足期足額」是最基本的房貸壽險基本精神，也是民眾在投保時，必須要注意的項目，保險金額及保險期間一定要等於貸款金額及貸款期間，否則若保險事故發生時，理賠金不足以支應房貸餘額，可能會讓家人陷入財務困境。

保險公司一般將房貸壽險規劃為「平準型」和「遞減型」兩類，壽險保險金額分別為固定和遞減，保費也有所不同。台銀人壽說明，平準型的房貸壽險年保費較貴，適合所得相對高、且家庭經濟支柱沒有壽險保障（或保障極低）的家庭，身故保險金償還房貸後的餘額，可以照顧家人。遞減型的房貸壽險保費較便宜，適合所得相對低、或家庭經濟支柱本身已投保壽險的家庭。

台銀人壽表示，如果民眾想優先多還本金，房貸餘額會遞減得比正常還款的案件要來得更快，如果有預算考量，建議選擇遞減型房貸壽險，保障額度隨著貸款金額的減少而減少，年繳保費也會逐年減少；但若是經濟許可情況下，仍建議購買平準型，償還房貸後的餘額，可以照顧家人。

另外，房貸壽險只要房貸還沒繳完都可以保，合庫人壽指出，就算房貸已經快繳完了，也不代表不需要房貸壽險，而是應回歸「風險保障」本質，了解「保障是否足夠」，因為人永遠無法知道「明天」和「意外」哪個會先來，準備好充足保障才是根本。

據台銀人壽統計，今年截至7月以來初年度保費收入較去年同期成長14.89％，件數部分成長14.40％；合庫人壽今年前七月房貸人壽投保件數也較去年增加約1成，顯示國人對於房貸壽險越來越了解，也有更多民眾為了保障家人經濟、居住無虞，選擇房貸壽險。