回歸壽險本質 留意附加價值

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

房貸壽險於今年7月1日起回歸壽險本質，僅提供壽險保障，壽險業者指出，各家保險公司的房貸壽險內容都回到一樣的保障時，民眾可以注意每家保險公司提供的「附加價值」，同時，也要根據自己平時的生活型態評估該選擇哪一種壽險方案搭配。

合庫人壽表示，房貸壽險回歸壽險本質，在選擇保單時當然可以選擇其他附約，但當各家保險公司提供的房貸壽險保障內容都一樣時，民眾可以選擇有附加價值的產品。

合庫人壽舉例，照顧家人是肩上永遠卸不掉的擔子，而照顧家人最主要問題就是「人力」、「能力」、「財力」，因此合庫人壽「彈性喘息服務」，提供照顧替手，幫助保戶解決臨時需要人力問題；以及「實務指導員」協助家人或移工了解如何正確照顧，例如灌食、翻身、導尿等等比較需要專業技巧的照顧能力，只要一通電話就可以免費申請。

合庫人壽每張房貸壽險保單捐出300元支持家庭照顧者已經超過十年，捐款金額也超過2,000萬元，提供免費喘息課程、成立照顧咖啡館等等，提供許多支持照顧家庭的服務。

台銀人壽指出，現在市面上的房貸壽險並沒有其他意外險的保障。但若是一般定期壽險，就能以房貸壽險加意外險的方案供客戶選擇，好處是保障更全方位，不是只有身故才能理賠。有的定期壽險所附加的意外險，不管搭乘陸地、海上及空中交通工具，甚至騎機車、腳踏車致成身故，及以行人身分被碰撞致成身故，都能獲理賠，更能保障家人。