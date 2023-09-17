台新壽險顧問陳育亭 年輕有為 達成3W50周挑戰

以最年輕之姿展現專業能力，陳育亭成為台新人壽完成連續3W50周（每周三件新保單制度）的群英中最年輕的壽險顧問，從初期的「以量取勝」，到後期的慢慢累積人脈，逐漸展現大將之風，努力證明菜鳥也能出頭天，她說：「不只是增加收入，更可幫到客戶，而同事之間也有良性競爭。」

前職從事飲料店副店長，陳育亭幾年前遭逢車禍，當時身上無任何保險，才了解到保險的重要性，因緣際會聽到台新人壽招募新人，不僅員工福利、幫客戶解釋保單都很周到，令她起心動念，決心轉換跑道進入壽險業。

不過，轉職過程並非想像順利，年輕的陳育亭經過一番努力爭取面試機會，當時的業務經理王雅慧及處經理張峻銘提供不少幫助，公司也給予年輕人機會，而她也更想證明自己的能耐，進入台新隨即設定3W50周目標，即使過程艱辛，最終仍努力不懈達成目標。

雖然是20多歲的年輕世代，陳育亭經過工作歷練後，談吐沉穩大方。她回憶，起初面對長輩的案件有些恐懼，一開始都找年輕人推廣保單，從初期「以量取勝」，慢慢累積3W目標，但後來陳玉婷首席壽險顧問建議她，每個月找一名中年客戶談，如今已建立起信心，不再畏畏縮縮，後期成交很多都是長輩客戶，「很多人對年輕有框架，但我不會把年輕當藉口，我要證明年輕人是很可以的」。

陳育亭說，因為她很年輕，進入壽險業使她接觸到不同職業，跟社會連結就愈來愈深，快速累積溝通技巧，如今她也開始帶領新人，慢慢用理念去影響後輩，以身作則達成3W50周目標後，也會建議新人也挑戰3W，「我比較樂觀，把會的東西教給別人，就會很有成就感」。

陳育亭不只是達成3W50周目標，也有額外收穫。她認為：「我覺得最大改變，是變得比較正向」，加入台新大家庭後，每幫到一個客戶，心情都很愉快，「我很喜歡壽險事業，用客戶角度讓他們理解，這令我感到快樂」。