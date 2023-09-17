華為創辦人任正非 挾華為新機 捲土重來

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大陸資通訊大廠華為於8月29日預警推出最新旗艦手機Mate 60 Pro，橫空出世的新機搭載由旗下公司海思製造的麒麟9000S晶片，疑似為大陸國產的晶片支援5G網路，一舉轟動國際。在中美貿易戰延燒之際，華為創辦人任正非帶領大陸高端技術，再下一城。

Mate 60 Pro的誕生，是華為暌違三年的最新力作。任正非3月出席一場座談會時曾表示，西方科技如此發達，自己年輕時就很崇拜，且至今都不反美，認為若想成為最先進，就必須向一切先進的人學習，並強調「現在仍屬於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步」。

這一番話，亦呼應任正非在43歲毅然創立華為的人生故事。任正非出生於1944年貴州安順地區鎮寧縣一個貧困山區的小村莊，父母親都是鄉村中學老師。沒有顯赫的家世背景，任正非於學生時期潛心苦學，最終畢業於重慶建築工程學院，並曾經歷8年軍旅生涯。

任正非在1980年代歷經人生低谷，失業和失婚打擊接踵而來，且在經營中被騙，身負高額債務，遂籌資人民幣（下同）2.1萬元，租用深圳的住宅區做為辦公室，創立「深圳華為技術有限公司」。

對於創業的成功，任正非曾說，「我不是從小構建了什麼做大事的想法，只是孜孜不倦地對一件事情研究，對一件事情的理解太集中了，就容易產生成功。」

然而，曾以手機業務風光一時的華為，於2019年5月起遭納入美國貿易黑名單，成為科技戰下的刀俎魚肉，斷送此後多年的市場發展。任正非於當年曾表示，「成功的關鍵是矢志不渝為客戶創造價值，所以客戶相信我們，今天面臨這麼惡劣的環境，客戶還要買我們的5G，就能證明。」

如今華為跨出技術突圍的第一步，在手機市場的敗部復活賽開跑。

華為心聲社區日前公布任正非最新講話強調，華為是「儲備人才，不儲備美元」，最重要的是找到自己熱愛的崗位，華為要重視人才在工作崗位的發揮，同時也在貢獻上去評價他。

任正非表示，「如果自己的興趣愛好與工作機會相結合了，就會無怨無悔。」

將於10月25日度過79歲生日的任正非，近年也多次被媒體關心其退休問題。他曾在談到自己的職涯規畫時指出，「我會在我思維跟不上的時候退休的，我現在還是才思泉湧的狀態，再待幾天吧！」