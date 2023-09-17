臺銀總經理施瑪莉 擁超強記憶力 愛上臺銀三特質

臺灣銀行總經理施瑪莉今年初自第一銀行退休，7月中到臺銀，她表示，新上任兩個月，發現臺銀有「三質」，分別是「環境質樸」、「員工率直」，以及「素養優質」，這「三質」讓她對臺銀充滿信心；施瑪莉以超強記憶力著稱，又有水瓶座的「大膽前瞻」思維，與臺銀將產生的化學效應，令人期待。

施瑪莉的金融業職涯大半都在一銀，從基層到總行處長、營業部經理、區域中心資深協理，再到一銀個人金融事業群副總經理，與她共事過的同僚對她都讚譽有加，除了對待客戶充滿熱忱，在業務上更是高瞻遠矚，例如在一銀成立「引水藏富」專業理財團隊，採一對一方式約訪客戶「理財健診」，為客戶提出量身訂做的投資建議分析。

一銀財富管理2.0高資產業務、數位理財平台，施瑪莉都是重要推手。一銀財富管理2.0高資產業務在2021年9月開辦，期許提供等同國際級私人銀行服務，打造一銀成為亞洲高資產財管品牌。數位理財平台，則標榜「投資選目的、不用選標的」，自動產出股債資產配置及再平衡投資建議。

自今年7月中上任臺銀總經理兩個月以來，由於臺銀有許多一般商銀沒有的業務，施瑪莉專注於瞭解臺銀，更表示「深深愛上了臺銀」，主要因為臺銀有「三質」，包括「環境質樸」，臺銀總部為台北市市定古蹟，建築充滿歷史底蘊不花俏；同時，臺銀「員工率直」，誠懇不取巧，以及工作上具備「優質素養」，每位同仁專業度都很高。

施瑪莉今年1月自一銀屆齡退休，也透露出她是具有「低調革新者」特質的水瓶座，金融圈在聽聞她要接任臺銀總座位置時，都認為她在財管業務上的前瞻想法、勇於創新，對臺銀的「三駕馬車」（消金、企金、政府部門業務）均衡發展經營策略來說，定將有所貢獻。施瑪莉樂於親到分行現場、與客戶密切來往的個性，也正與整個臺灣金控目前的方向不謀而合。

除了創新、跳躍式的新想法，施瑪莉還有一項「個人特技」令共事者讚賞不已，那就是「超強記憶力」。施瑪莉表示，過去在一銀基層和客戶來往時，對於「如何讓名字被記住」深深有感，同時又受到卡內基課程的啟發，即開始訓練自己「記人名」的本事，在一銀任主管職時，更曾在短短幾天內，就把下屬80餘人通通記住。直到現在，施瑪莉能在一頓飯的時間裡，把同桌8、9位幾乎素未謀面的人名與臉孔記得清清楚楚。