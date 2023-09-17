印度總理莫迪 經濟政績卓越 助印度發光

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今年在印度舉行的G20峰會日前順利閉幕，讓東道主印度總理莫迪（Narendra Modi）享受外界許多讚譽，政績再添一樁。

莫迪在2014年勝選成為第14任總理，2019年成功連任。其執政九年來讓印度從「脆弱五國」一員，躍升為全球持續快速成長的主要經濟體。他明年能否贏得大選再連任，備受國內外關注。

印度今年第二季國內生產毛額（GDP）年增7.8％為主要經濟體裡表現最佳。莫迪上台以來的GDP累計增長63％。過去五年來，印度1.35億人脫貧而成為新的中產階級。目前全國人口逾14億人。

莫迪已誇下海口，印度未來五年內會成為全球第三大經濟體，並將在2047年成為已開發國家。

他上台後強調提高官僚的效率、清廉與執行力的「莫迪經濟學」（Modinomics）能推動改革和重振經濟。雖然當時不少人對此持質疑態度，但現在從結果看來確實發揮一定作用。

莫迪政策側重經濟私有化和自由化，放寬外國直接投資和進入印度多個行業，提出「印度製造」倡議，鼓勵外商前來製造產品，讓印度成為全球製造中心。在中美貿易戰不斷升級下，讓莫迪逐漸實現其目標。

雖然他的執政有不少成就，但也惹來不少爭議。他減少醫療保健和社會福利支出，削弱或廢除部份環保和勞動法。尤其主導2016年廢鈔令所引發各種問題令他備受壓力。