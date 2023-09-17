人事異動站 9月8日至9月14日

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一、工商企業

◎華榮電線電纜副總經理由劉秀美新任，總經理方武男卸任，由黃華志新任。

◎泰碩電子執行長由梁竣興新任，策略長由彭朋煌新任。

◎松崗數位文創董事長湯順甄辭職，由周哲男新任。

◎台灣圓點奈米技術內部稽核主管王靜慧卸任，由黃禾富新任。

◎傳奇公司治理主管吳亞如卸任，由石琬婷新任。

◎品元實業內部稽核主管趙巧鈴卸任，由蕭易紅新任。

◎汎瑋材料內部稽核主管張月馨卸任，由陳迦慧新任。

◎旭暉應用材料研發主管李仲仁退休，由蕭育展新任。

◎先聯科技董事長吳虹臻卸任，由吳俊男新任。

◎基泰董事長陳世銘辭職。

◎昱泉發言人、財務主管矯璦珊卸任，由陳玉真新任，會計主管、公司治理主管矯璦珊卸任，由黃朝聖新任，稽核主管黃朝聖卸任，由賴盈潔新任。

◎平和環保公司治理主管由陳義生新任。

◎泛亞工程董事長吳俊德退休，由姜振中新任。

◎淘帝國際控股董事長由連之騏新任。

◎金豐機器會計主管劉嘉宗辭職，由方斯央新任。

◎聖安生醫內部稽核主管黃詩茵辭職。

◎心悅策略長吳雅玲卸任。

◎聚燁科技總經理王紹裘卸任，由朱復華新任。

◎易發精機研發主管葉君基卸任，由蕭宏昱新任。

◎華盈執行副總由魏春長新任。

◎建德工業發言人黃全斌卸任，由黃盈璇新任，內部稽核主管曹美玉卸任，由王信雄新任。

◎華興內部稽核主管由蘇曉蘭新任。

二、金融機構

◎中國信託證券投資信託董事長陳國世辭職，由陳金榮新任。

◎上海商銀總經理李慶言卸任，由郭進一新任。

◎國泰世華銀行中國首席信息官由李柏雄新任。

◎元大投信總經理、發言人由陳沛宇新任。