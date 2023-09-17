膳馨集團 限量火鍋套組慶中秋

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連續三年榮獲米其林推薦的膳馨民間創作料理，以及馨苑小料理連四年摘下米其林必比登的星星，雙品牌聯手端出「中秋開鍋賞月鍋物套組」，不只有鍋物更搭配三道米其林招牌菜組合，主打秋天第一鍋1,575元。讓中秋與家人或朋友團聚時，盡情享受豐盛火鍋且共度幸福時光。

膳馨推出三種不同限量套組，鍋物包含砂鍋鮭魚頭、蝦黃薑母鴨、川味酸菜魚供選擇，嚴選主食材、湯底經八小時細火慢燉，湯底濃郁滑順、層次豐富。每個套組皆附上經典人氣料理，如御膳紅燒牛三寶、經典滷豬腳六顆組、鮭魚滑三入組。

不吃牛肉消費者，膳馨也貼心推出古早味梅菜扣肉組合，嚴選安心食材製成，讓膳馨成為你的私人御廚，中秋聚餐輕鬆上菜。

從香酥的鮭魚頭、暖胃的蝦黃薑母鴨，到香辣十足的酸菜魚，膳馨推出開鍋賞月火鍋限量套組，將多款食材巧妙結合火鍋，讓中秋節變得更多姿多彩，歡迎消費者來選擇一份別具心意的禮物，與親朋好友共享溫馨的節日喜悅。

為搶攻中秋月餅商機，雙品牌特別推出「經典賞馨月慕中秋禮盒」，一盒八入780元．以傳承與創新交融出純手作蛋黃酥，為您帶來獨一無二的味蕾之旅。

深耕餐飲領域多年的膳馨餐飲集團，始終堅持選用優質道地食材，注入匠心讓蛋黃與紅豆的絕妙組合，帶來極致的享受。經典蛋黃酥的餅皮層次鮮明，每一口皆是經典的呈現，帶來真摯的幸福。

膳馨餐飲集團致力於傳承台灣飲食文化，以在地食材呈現台灣獨特風味，未來將持續推陳出新、充滿感動的餐飲品牌，讓台灣經典料理文化永遠流傳下去。洽詢電話：（04）2560-6922，膳馨官網：https://www.shan-shin.com/。