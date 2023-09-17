相約杭州 共赴精采亞運

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

杭州亞運會開幕進入倒數計時階段，今年9月8日名為「薪火」的杭州亞運會聖火傳遞開始起跑，讓亞運的氣氛愈來愈濃厚。亞運會是亞洲地區規模最大、水準最高的綜合性運動會，杭州繼2016年G20高峰會之後，再度迎來國際盛事舉辦，成為展現杭州這座城市文化面貌的絕佳平台。

截止至今年7月杭州亞運會運動賽事報名圓滿結束，亞奧理事會45個國家（地區）奧會都已經報名，參賽的選手人數達到12,500多名，報名規模打破歷屆紀錄。

本次亞運會的競賽項目數量，也創下歷屆亞運會之最，不僅有田徑、游泳等奧運固定項目，也有武術、藤球、板球、克柔術等代表不同地區體育文化的特色項目，還有首次成為亞運會正式比賽項目的霹靂舞和電玩競賽，多元的比賽項目，讓此次杭州亞運會將誕生481塊金牌。

杭州揚起城市智慧科技風帆，將「網路之都」及「數位之城」的優勢，活用智慧科技，把各類數位平台化為杭州亞運會服務保障工作的新亮點。並且利用行動裝置及網站一站通服務的效率最大化，針對參賽的運動選手、觀賽的大眾及舉辦方，提供智慧化服務，通過智慧指揮平台及數位管理工具，觸及亞運整體營運狀態，即時掌握賽事狀況和周遭生活各種資料，才能有效實現使用者、車輛及服務等資源智慧化調度。

此外，亞運的餐飲、交通及商業等服務，也實現了線下及「雲端」雙重覆蓋，不論吃的、住的、交通和特色服務，都可通過手機，一手掌握。

體育與文化的結合，更是本次杭州亞運交相輝映的重點之一。例如會徽、吉祥物等大會文創載體的設計中，巧妙結合杭州城市文化，包含良渚文化、運河文化及西湖文化的意象，以深厚的人文歷史底蘊、鮮明的辨識度及精美視覺形象，共同營造杭州亞運會的整體氛圍。

杭州無愧於數位之城的稱號，透過最先進的科技技術，結合生態環境的保護，向世界展示「綠色杭州」的魅力。目前的硬體設備，包含可供無線充電的公園座椅及城市中處處可見的藝術花卉，是杭州帶給各國運動選手及遊客們最浪漫的「禮物」，代表著杭州迎接亞運的綠能成績單。

亞運會見證了體育事業的蓬勃旺盛，相信此次杭州亞運會將在賽事承辦、文化展示和經貿風貌等方面，讓世人見證更多突破與進展。