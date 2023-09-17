反彈調節 營造短線財利為先

上周台股周線大漲344點，漲幅2.08％。日線也連續四日長紅，尤其是上周五的爆量強勁上漲，一舉站上季線，氣勢如虹。市場雖然擔心接下來的短線賣壓，不過樂觀的氛圍還是瀰漫。從上周【兌為澤卦】的多方氣勢不協調依舊大漲看來，空方的善意真的是值得肯定。而再從拉抬的是電子股看來，卦象的期待果然沒有落空。在市場多空紛紜之際，讓我們用「另類觀察」的角度繼續看下去。

時序進入9月第三周。季節時序則在8月（辛酉月）的範疇，對於【山天大畜】年卦而言，處於支撐力量強勁的位置，市場發展至此果然如此。預計8月後續的盤勢依舊會是如此發展，亦即空不為空，急跌承接，反彈調節營造短線機會財利。無獨有偶的是，台股9月投資求財卦象，卻也占得了狹幅或箱型發展的【地澤臨卦】。這是個好卦，卦象中的支撐也十分明顯，而且卦象中的多空架構，多方氣勢明顯之餘，還是見到了空方的善意。雖然屬於箱型狀態，不過有利可圖的現象依舊明顯。

【天澤履】是本周投資求財卦象。這一卦說的雖然是戰戰兢兢，不過從卦象的氣數排列看來，有大人與貴人相伴的感覺是美好的。對於事務的執行而言，代表的是貴人明顯。對於投資求財而言，則象徵法人的助力不減。再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺依舊是多方主事，不過氣勢並不明顯。幸運的是，卦象中的空方依舊繼續釋放善意，即便短線上還是容易遇到壓力，但短線有利可圖的現象依舊十分明顯。然而，還是回歸卦象的氣數角度觀察，發覺本周的指數並不容易再度展現紅通通的氣勢，不過賺錢獲利的訊息卻依舊值得肯定。因此就卦象而言，反彈站在賣方的策略依舊適用，暫時將後續大漲的期待放下，先營造短線機會財利再說。