台股給力 達人精選強棒出擊

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上周台股在安謀（Arm）上市、高通宣布供應iPhone 5G晶片至2026年等利多加持下，加權指數連日強彈近350點，一舉站回所有均線，收在16,920.92點，技術面可見轉強訊號浮現，「萬七」僅一步之遙，而聯邦公開市場委員會（FOMC）也將於19日至20日召開利率決策會議，預期盤勢將震盪加劇。

隨著8月營收公布完畢，弱勢股資金可能持續抽出，人工智慧（AI）概念股止跌回穩，台股成交量也持續升溫，外資雖還沒有明確歸隊跡象，但內資偏多心態積極，加上9月以來賣壓持續消化，季底作帳行情有望發酵，而類股持續輪動下，中小型股深具表現空間。

散裝航運邁入年底運輸旺季，航運股在底部整理已久，加上投信長期買超的資金注入下，顧德投顧分析師趙彭博本周投組全數翻新，選入電子零組件股立德、散裝航運股正德、裕民、四維航、志信，整體持股比例回升至99.9％，籌碼首重立德、持股比例達40％。

啟發投顧分析師陳雅頎看好8月營收表現亮眼、技術面強勢個股，選入矽智財（IP）大廠世芯-KY、印刷電路板（PCB）設備廠揚博、電聲元件大廠致伸、電子零組件股立德及光通訊模組廠前鼎；整體持股比例為100％，世芯-KY、揚博、致伸占比均逾2成。

鼎燁投顧分析師黃勇文投組則先選擇愛普*、智邦兩檔個股，再添加記憶體模組廠宜鼎、面板驅動IC（DDI）指標股瑞鼎、測試大廠京元電三檔；整體持股比例達99.7％，投組首重愛普*占36.3％，其餘四檔占比則落在9％～20％。

華冠投顧分析師劉彥良除了持續看好8月營收表現亮眼個股外，也把目光投向具有利多題材的個股，本周選入被動元件大廠國巨、記憶體模組廠品安、高科技材料設備供應商華立、銅箔基板（CCL）廠台燿；整體持股比例99.7％，個股間占比差異不大、介於19％～21％。

本循環逐洞賽首周賽事結果出爐，新參賽者趙彭博初來乍到就以5.85％高報酬給衛冕軍下馬威，奪下第一周冠軍，上一循環冠軍衛冕者陳雅頎不遑多讓，以3.14％緊追在後，而黃勇文、劉彥良則分別以-3.39％、-4.81％的單周績效，居第三、四名。

達人上周投組中，趙彭博選入的輔信挾8月業績創13個月新高優勢，單周績效衝上7.26％；另陳雅頎選入的聯陽更是獲得投信連19日買超，繳出單周績效10.15％的高報酬。