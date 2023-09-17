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立德股價上攻可期、正德新船加入營運 後市看好

顧德投顧分析師趙彭博

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趙彭博上周投資報酬
趙彭博上周投資報酬
本周操盤心法
本周操盤心法
本周投資組合
本周投資組合

加權指數成功站回月、季線，顧德投顧分析師趙彭博指出，航運股在底部整理已久加上投信長期買超下，後市仍有上漲空間，本周投資組合前兩大是立德（3058）、正德（2641），再選入裕民（2606）、四維航（5608）以及志信（2611）。

美國14日公布8月生產者物價指數（PPI）年增1.6％，高於市場預期1.2％，8月核心PPI年升2.2％，符合市場預期。8月通膨數據公布後，市場預期利率維持不變的機率超過9成。不僅如此，預估11月利率維持不變的機率高達6成，在市場利多預期下，激勵美國那斯達克指數連續上漲兩天。

大盤上周在美股激勵下，在一周之內日K寫連四紅並重新站上月、季線，轉強態勢明確。加權指數上周上漲344.9點，漲幅2.08％，以16,920.92點作收；櫃買指數也上漲4.67點，漲幅達2.18％。權值股台積電在投信連續買超刺激下，不僅秒填息攻克半年線、月線，且站穩550元關卡，上周共上漲19元，漲幅3.53％，以558元作收。

展望後市，台股當前有政府政策支持做多，加上新台幣升值、外資回頭買超台股、投信加速作帳等多重利多，加權指數有機會持續上攻，向17,000點整數關卡發起挑戰。

選股方面，光通訊加上共同封裝光學元件（CPO）為當前市場必爭之地，指標股華星光雖在15日跌停，但季線152.5元附近有較強的支撐，建議投資人可逢低買進。相同題材的光聖、智邦、台星科、矽格、聯鈞及聯亞等，後市仍看好。

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