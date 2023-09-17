世芯外資升評、揚博營運轉強 穩步向上

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陳雅頎上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周安謀（Arm）上市、摩根士丹利調高特斯拉目標價、高通宣布供應iPhone 5G晶片至2026年等多重利多消息激勵下，國內外股市展開底部反彈行情，台股自半年線反彈500點，挑戰季線關卡，隨著9月以來賣壓消化，加上8月營收公布完畢，第三季的季底作帳行情有望發酵。本周投資組合前兩大為世芯-KY（3661）、揚博（2493），再選入致伸（4915）、立德（3058）、前鼎（4908）。

大盤能在打出W底後，進一步成功站穩季線上攻，關鍵在於權值股、AI概念股反彈。先前提醒留意緯創因逢投信賣壓、技術型態表現偏弱，這波修正已讓股價創波段新低，不過另一檔廣達，表現在同族相對強勢，股價已在季線止穩反彈，有利整體行情轉強。9月投信作帳行情激勵個股上攻，先前分享車用零組件大廠東陽，預期第三季獲利維持高檔，9月初創高後遇調節賣壓，同族群帝寶、敬鵬則有補漲行情。

另外部分IC設計族群近期表現不錯，如股后世芯-KY，上半年獲利年增50.2％，上周股價又創歷史新高；祥碩自有品牌產品將量產出貨，加上轉投資文曄，收購加拿大通路商富昌電子，上周股價一舉站上所有均線；矽創下半年工控、車用等驅動IC出貨，8月營收年月雙增，股價上周續創波段新高；聯陽8月營收5.97億元，年增59.26％，累計前八月營收年增12.28％，股價順勢突破7月底高點。而8月營收已公布完畢，弱勢股資金可能持續抽出，型態劣於大盤、走空的族群，不建議逢低搶反彈。