愛普*IoT事業回溫、智邦股價拚攻高 錢景旺

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黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

加權指數上周收漲16,920.92點站穩季線，未來有持續上攻的力道，鼎燁投顧分析師黃勇文建議留意大型權值股的表現，另成交量較大的個股有將助益於股價表現。本周選擇的投資組合前兩大為愛普*（6531）、智邦（2345），再選入宜鼎（5289）、瑞鼎（3592）與京元電（2449）。

黃勇文分析，近期受日本軟銀旗下安謀ARM首次公開發行股票（IPO），帶動美股四大指數上漲，台股在台積電填息後慢慢走高，但多方力道因成交量不足，在季線16,835點關卡附近震盪，雖然航運表現亮眼，但熱門的AI類股仍在橫盤整理，讓熱門股的資金動能不足，後續需要法人的買超，指數才有機會持續上攻的力道。

黃勇文表示，台股除了在投信連續31天買超外，估計還需新台幣升值吸引資金回流，短線才有機會，加上法人作帳行情逐漸回籠，建議投資人關注大型的權值股，也留意投信、外資的籌碼動向，作為判斷盤勢是否續強的關鍵。

個股部分，黃勇文推舉成交量大的權值股為代表，例如台積電、信驊、譜瑞-KY、愛普*等公司，跟隨著盤面穩健的往季線靠攏，其中愛普*受惠於物聯網事業體回溫，挹注委託設計專案（NRE）收入，明年業績可望爆發，智邦則是8月營收創同期新高，有利股價向上衝高，宜鼎在記憶體產業復甦下，股價有機會轉好，瑞鼎則受惠於驅動IC產業開始健康好轉，營收開始成長，在傳統旺季的帶動下配合8月營收亮眼，京元電則受惠8月營收增加，股價有機會翻揚。