國巨新廠明年量產、品安DRAM價看漲 營運喊衝

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本周操盤心法

劉彥良上周投資報酬

本周投資組合

上周台股震盪攻堅重新站上季線，15日指數收高16,920點；華冠投顧分析師劉彥良認為，盤勢震盪攻堅，仍要審視選股才能拉高操作績效，本周投資組合前兩大是國巨（2327）、品安（8088）。

劉彥良指出，美國8月CPI符合預期，通膨疑慮降溫下吸引多方信心回籠，台股成功站上季線並改寫一個多月新高，本周將挑戰萬七整數關卡。但費半指數仍在月線多空激戰，若無法向上表態，台股仍可能再回測季線；但即使指數回測季線下震盪，中小型股仍輪漲，選股留意營運向上或走出谷底的公司。

劉彥良表示，DRAM大廠三星認為第四季記憶體有可能會短缺，已開始調漲DRAM和NAND報價，國內相關業者當然也會受惠，其中金士頓轉投資的品安在回測月線不破後已重新轉強，有機會走出N字型攻勢。

被動元件龍頭國巨的營收已連兩個月成長，新廠預計在明年初開始投入量產，鎖定車用、工規等高階MLCC，有助提升營收和毛利率表現。CCL大廠台燿營收連兩個月向上，法人看好AI伺服器貢獻將自第四季底顯著增溫，2024年營運將逐季向上。

半導體材料通路商華立營收已連七個月向上，且8月營收還改寫14個月新高，已經卡位先進封裝材料供應，有望受惠台積電CoWoS全台擴產計畫。光纖設備廠德勝的8月營收年增達123％，累計前八月營收也年增83％，受惠歐美持續推動寬頻網路布建以及英特爾發表新一代連接標準Thunderbolt 5，營運將旺到年底。