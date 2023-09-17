目標風險型退休基金 穩中求勝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

目標風險平衡型退休基金績效

在高齡化、少子化、長照安養等議題受到廣泛討論下，越來越多國人也開始關心自身的退休理財規劃，退休理財已是全民重視的議題，單純期待下一代的奉養或依賴政府退休金單一支柱，恐怕都難以達到理想的退休準備。

投信業者也因應此趨勢，推出退休理財基金供民眾選擇，觀察今年以來新牌幣計價目標風險平衡型退休基金績效來看，以群益全民成長樂退組合P級別基金13.53％表現最佳，其次依序為群益全民成長樂退組合A級別基金12.8％、安聯四季雙收入息組合基金-P級別11.4％、安聯四季雙收入息組合基金-A級別10.91％等，這幾檔都有1成以上的好績效。

顯示在面對金融市場的波動震盪，投資人在股債的資產配置需要更加靈活有彈性，符合資產配置中報酬與風險兼顧的目標風險型退休基金，是退休族穩健投資的最佳選擇。群益投信表示，退休理財要趁早，投資人根據積極、穩健、保守不同類型，與財富大幅增值、財富穩定增值、財富保值等不同投資目的去設定基金投資標的，將是退休理財最佳攻略。

退休理財基金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產，是全民退休理財值得選擇的標的。其中目標風險型退休基金依基金操作風格分為保守、穩健、積極，配置上皆採全球布局，更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧，加上專家團隊悉心操盤，更是退休理財首選。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，買基金存退休金時代來臨，若再搭配好的機制更有助於提升理財效果，除了掌握下跌不停扣及堅持扣長期等紀律外，更需依投資人的風險屬性及投資目的採取不同的進階攻略。

投信業者強調，面對景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，目標風險型退休基金更是強化風險控管與穩定收益兩者兼顧。在面對退休理財動輒長達數十年的投資大計，建議投資人可依自身的風險承受度選擇相對應的基金產品，定期定額最重要「紀律」。