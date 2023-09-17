連鎖機車銷售通路Gogoro 全新通路展現有感服務

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企˙業˙檔˙案 Gogoro

短短十年，電動機車已成為台灣街頭常見的風景，市場百花齊放，Gogoro則穩居銷售龍頭。「電動機車的產品、價格與能源補給到位了，要真正進入大眾市場，決勝的最後一哩路就在通路。」Gogoro台灣總經理姜家煒一語道破致勝關鍵。而當眾多服務業者轉向電商，Gogoro反而專注在實體通路，做到方便、貼心的「有感服務」，持續贏得顧客心。

向油車行取經 隨到隨修的社區店深入鄰里

姜家煒學習的對象，是每個人家樓下都有的油車行。因為油車銷售一大部分要歸功於車行便利又親切的服務，對許多車主來說，修車或買車，直接找熟門熟路、從小就認識的老闆最省心。因此，姜家煒帶領團隊花了三個月，提著手搖飲拜訪全台油車行，觀察他們如何扎根巷弄、建立「揪甘心」的好鄰居形象，找到了Gogoro優化通路服務的切入點。

2023年3月，Gogoro一口氣在七個縣市開出40家「社區店」，以免預約的電車行實現「你家巷口，隨到隨修」。如此接地氣的Gogoro讓人眼前一亮，搶眼藍色招牌下是兩工位的小店，就開在超商和早餐店之間。更令人驚喜的是，社區店主打油電兼修，提供與原廠一致的電動機車維修保養、新車推薦與配件銷售，也能處理油車基本維修保養。

姜家煒說：「我們深信機車產業的轉型應該要靠合作共贏。不分油電，消費者最終選擇的就是機車。如果有機會一起探索創新的可能性，為什麼不試試看？」今年Gogoro將開設150家社區店，加上已有的141間門市，全台服務據點將翻倍到近300個。

油二代變電一代 原廠技師轉頭家

實際上，不少社區店老闆就是油車行二代，本身服務品質有口皆碑。以中和的威利電動機車社區店為例，老闆洪雋益家裡經營油車行近40年，15歲跟著父親練手藝，2018年成為Gogoro加盟店廠長，他的社區店開幕一個月，已經是大台北地區的社區店業績冠軍。

Gogoro還首創「職人創業計畫」，協助原廠優秀技師圓夢當頭家。Gogoro贊助最高50％開店頭款，並攜手台新銀行祭出低於房貸利率的1.85％創業優惠固定利率。大三就加入Gogoro實習計畫，才26歲的五星技師吳郡翰，服務六年來累積逾百位熟客，就在文山區開出自己的社區店。

社區店開在哪，才能讓顧客有感？Gogoro整合門市覆蓋範圍、GoStation電池交換站分布、GoShare共享機車租借熱區等數據，再疊加周邊商家覆蓋率、交通、人口密度等參數，研發出「Gogoro熱區指數」大數據系統，把店開在車主最需要的地方。未來，社區店與各門市將可互相支援，形成完整的電車服務商圈。

Gogoro也在既有通路做突破，創造差異化特色。全台門市落實現車最快當日交車，六都車主留車維修三天內，將免費獲得GoShare代步騎乘金。另如遇到下雨天，不分油車電車，都能到全台門市領取免費雨衣。今年Gogoro還將開出融合地方風情的特色店，營造賣車之外的人文體驗空間。「方便和貼心是這個世代共通的語言，在做好日常營運的基礎上，多一份體貼客人的心意，主動創造加值服務，客人滿意度自然會提升。」