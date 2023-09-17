新手小量試單 拉高權證勝率

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競賽戰況

活動訊息專欄

台股今年以來雖頂著國際通膨及升息的壓力，但在AI熱潮的驅使下，相關供應鏈群起，股價表現十分強勁，帶動台股勁揚3,000點，至7月底上漲超過2成，吸引投資人抓緊時機利用權證讓獲利翻倍，但8月後海水暫退，權證操作難度大增，連帶讓許多的疑難雜症出現。

舉例來說，投資人最疑惑的就是「股價有漲，但權證為什麼沒有跟漲？」事實上「券商報出來的造市委買價」仍與標的股票連動，但「市場成交價」卻不一定；因為權證不像現股時時刻刻都有成交，一但沒有成交，就無法產生即時對應股價的「市場成交價」，即便券商仍持續跟著現股掛出「造市委買價」，但投資人若只看成交價，就會有權證沒跟著股價漲跌的錯覺；若想知道「造市委買價」可多利用券商提供的網頁試算工具。

還有一種情況是因為權證已來到深價外；權證高槓桿特性，容易讓新手以為跟買東西一樣愈便宜愈好；但有一好沒兩好，低單價或深價外的權證與現股的連動性非常差，容易出現股價小漲，權證價格不動如山的情況。

不少新手會認為權證沒有成交量，就意味著流動性很差而無法買賣，此觀念並不正確，因為投資人的交易對手是券商，只要看到券商有掛出合理的委買/委賣單，就可以下單交易，所以流動性的好壞應以券商的委買、委賣單量來衡量，成交量僅能表示權證的熱絡程度，並不具其他參考意義。

很多人喜愛投資權證的原因是「損失有限、獲利無限」，但這不代表權證的風險就比較小，在行情不如預期時，下跌程度會比股票更猛烈；建議新手一開始先以小量試單，在不斷的練習、修正，直到慢慢拉高投資勝率後，再逐步擴大投資部位，以降低初期試錯時帶來的損失。

除此之外，權證每日都會耗損時間價值，尤其距到期日愈近，耗損速度會愈快，行情還沒等到，權證價值可能就已流失；建議不要長抱，若真想布局長線題材長抱權證，可考慮長天期權證來降低時間價值成本耗損的速度。如想查詢更多的長天期權證，可至「統一權證網」搜尋。