劍湖山水樂園加碼限定開放日

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劍湖山世界水樂園開放，吸引很多遊客到園區玩水上設施，暑假過後，許多遊客敲碗想要再玩水，劍湖山水樂園將於9月8日至10月10日期間，假日限定開放。再加碼推出大學生優惠，大學生憑證購票，兩人同行只要699元，平均每人只要350元（學生票原價799元），更多活動內容詳洽劍湖山世界官網。

今年暑假「尖叫無底洞」榮獲網友熱議聲量第一名，園區也接獲許多遊客想要再到劍湖山世界玩水的需求，園區決定再加碼開放「小威の海盜村」水上設施，開放限定日包含9/8（五）、9/9（六）、9/10（日）、9/16（六）、9/17（日）、9/24（日）、9/29（五）、9/30（六）、10/1（日）、10/7（六）、10/8（日）、10/9（一）、10/10（二）等，歡迎民眾把握2023年體驗劍湖山世界級水上設施的時間。

此外，劍湖山世界也持續推出9月份優惠活動，即日起至9月30日，白天入園，即可享學童價699元，再送乙張百元園內消費券，暢享吃喝玩樂購。最受歡迎的壽星優惠，於9月1日至30日限時開跑，9月壽星本人憑有效證件購票只要350元（原價999元，約35折），當月壽星到渡假大飯店蔚藍西餐廳用餐，除本人享用餐8折優惠外，同行友人也可以享9折優惠。

來到雲林古坑劍湖山世界，除了體驗刺激的遊樂設施以外，別忘了每天11：40在兒童玩國1樓舞台區的「戽斗好朋友見面會」、12：40在飛越恐龍谷前的「恐龍金剛見面會」、13：30彩虹劇場「拉丁美洲狂歡慶典」以及15：00飛越恐龍谷前的「歡樂好時光」，眾多有趣的表演節目。

此外，劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳正推出的「東南亞美食季」，更多用餐住宿優惠方案與活動詳情，可洽劍湖山渡假大飯店官網。