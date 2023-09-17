VOLVO新車系 售價191萬起

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承襲CMA平台的車身比例，並以純電車格引領VOLVO電動車世代的XC40 Recharge，在優異的三電架構－電池、電控及電機完美搭配下，自上市以來深受國內市場肯定，隨後登場的C40 Recharge純電跑旅亦承襲優良血統，深化品牌純電陣容。富豪汽車日前宣布2024年式XC40 Recharge、C40 Recharge正式上市，擁有全面進化的三電系統、單／雙馬達完整編成，帶來WLTP測定標準超過500公里的續航里程。

無論是XC40 Recharge或C40 Recharge，皆以純電車格本位打造電動車專屬外型，諸如取消傳統水箱護罩改為空氣力學設計前飾板、車頭內置31公升前行李廂置物空間，並擁有更低車身高度與專屬19吋空氣力學鋁圈造型。內裝則以結合生活為主要設計概念，充滿巧思的置物空間與Google車載資訊娛樂系統，搭配Google電力里程智慧助理，依據個人駕駛習慣與使用狀況，即時預測可行駛里程或到達目的地剩餘電量，甚至能適時提醒充電並搜尋最近的充電樁。

VOLVO國際富豪汽車正式宣布2024年式XC40 Recharge與C40 Recharge在台上市，以Single Motor與Twin Motor完整編成，建議售價為191萬元起，歡迎消費者親臨全台各大展示中心賞車，親自感受VOLVO純電世代首部曲的強大進化革新。